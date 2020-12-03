'Asgari ücret' görüşmeleri başlıyor; toplantıya kimler katılıyor, nasıl belirleniyor, sendikalar ne istiyor?

2021 yılının asgari ücretinin belirlenmesine yönelik görüşmeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 4 Aralık Cuma günü başlayacak. Covid-19 tedbirleri nedeniyle internet ortamında yapılacak ilk toplantıya 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu katılacak. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrete yapılacak zam oranı, yeni asgari ücreti belirleyecek. Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Refah payı faktörü