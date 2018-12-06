Asgari ücret görüşmeleri başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılın maaşını belirlemek üzere bugün toplandı. Komisyonda ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrükt Selçuk, komisyon toplantısı öncesinde "Tüm kesimlerin uzlaştığı bir rakamı açıklayacağımızı umuyorum" açılamasını yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı öncesinde açıklama yaptı.

Selçuk, özetle şunları söyledi:

"2019 yılında da işçi ve işverenler başta olmak üzere daha güçlü bir ekonomik görünüme ulaşacağımıza inanıyorum. 2019'da en önemil önceliklerden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücret önemli bir sosyal politika aracı. Demokratik ortamda hakları koruyan bir sonuç çıkacaktır. Asgari ücret halen net 1603 liradır. Vergi dilimi düşüşünü önledik. Komisyonumuzun bu ay tespit edeceği asgari ücret istihdama, yatırıma, rekabete tüm ülke ekonomisine yön verecek. Komisyon boyunca çalışanların ve devletimizin hassasiyetlerimizin gözetileceğine inanıyorum. Son toplantımızda tüm kesimlerin uzlaştığı bir rakamı açıklayacağımızı umuyorum."

Türk-İş Sendikası Genel Sekreteri Nazmi Irgat da şu açıklamayı yaptı:

“Asgari ücretin bir an önce yeniden belirlenmesini daha önce de talep ettik. Krizin yaşandığı 2011 yılında asgari ücret ocak ve temmuz olayları olarak belirlenmiştir.

Şu anda bin 603 lira. Bu tutar biliyorsunuz geçen yılda iş veren kesimi ve hükümetimizin oylarıyla belirlenmiş oldu, biz muhalefet etmiştik. Bu kararla ilgili itirazımızın gerekçelerini sizinle paylaşmıştık. ve haklı çıktık. Bugün asgari ücretin yetersizliği bugün de ifade edilmektedir. Asgari ücret belirlenirken işçinin geçim şartları kale alınmamaktadır. Asgari ücret yönetmeliğinde bu ücretin pazarlık ücreti olmadığı belirtilmektedir. Asgari ücretli her ay eksik ücret almaktadır. Enflasyonla asgari ücret her ay aşağı inmektedir. Şunu iyi biliyoruz ki bu uygulama ülkede ekonomik ve sosyal politikaların yansımasıdır. Asgari ücrette ailenin geçim şartları kale alınması gerekirken alınmamaktadır.”

Toplantıya işçi, işveren ve kamu temsilcileri katılıyor. Bu yıl Türk-İş temsilcileri arasında ilk kez bir asgari ücretli de olacak. Komisyonun en az dört toplantı yaparak aralık sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması planlanıyor.