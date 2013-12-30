Asgari ücret düzenlemesinde 3 çocuğu olana müjde

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Asgari ücrete ilave olarak da, bildiğiniz gibi 4 çocuğu olanlar sıfır vergiye tabii idi. Bunu üç çocuklulara değiştirmek suretiyle, 40-50 liraya yaklaşan bir gelir elde edebilecekler. Ama bu kanun ile olabilecek, kanun maddesi ilave edilebilecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilerin karşısına çıktı.

Asgari ücretin mümkün olduğu kadar yüksek tutulmasının prensip olarak kabul edildiğini açıklayan Arınç, "Asgari ücretin ne olacağı konusunda bir merak var. Sayın Bakan ve komisyon yarın bir açıklama yapacaktır" dedi.

Üç çocuğu olanın vergiden muaf tutulacağını kaydeden Arınç şunları söyledi:

"Asgari ücrete ilave olarak da, bildiğiniz gibi 4 çocuğu olanlar sıfır vergiye tabii idi. Bunu üç çocuklulara değiştirmek suretiyle, 40-50 liraya yaklaşan bir gelir elde edebilecekler. Ama bu kanun ile olabilecek, kanun maddesi ilave edilebilecek" dedi.