Asgari ücret dolar bazında 377 dolar oldu

2021 asgari ücreti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu. Asgari ücret desteği de bu sene tüm işletmeler için 75 lira olarak devam edecek.

Net asgari ücret 28 Aralık tarihinin dolar kuruyla (7.49 TL) 377 dolar oldu.

Asgari ücret 2011’de 409 dolar, 2013’te 418 dolar, 2014’te ise 399 dolardı. 2020'nin yaz aylarında dolarda yaşanan yükselişle 301 dolara gerilemişti.