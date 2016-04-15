Asgari ücret depremi; binlerce işçi işsiz kaldı

Ocak ayı itibariyle 1300 TL’ye çıkan asgari ücretten sonra KOBİ’ler ‘işten çıkarma’ formülüne sarıldı. TEPAV’ın raporuna göre, KOBİ’lerde 300 bine yakın çalışan ocak ayıyla beraber işini kaybetti. İşini kaybedenlerin toplamı tüm sektörler itibariyle 379 bin kişi olurken; sadece ocak ayı içinde 76 bin kadın işsiz kaldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 1300 TL’ye yükselen asgari ücretin etkilerinin görüldüğü ocak ayına ilişkin ‘İstihdam İzleme Bülteni’ yayınladı. Bültende dikkat çekici saptamalar yer aldı. İşini kaybedenlerin toplamı tüm sektörler itibariyle 379 bin kişi olurken; sadece ocak ayı içinde 76 bin kadın işsiz kaldı. Van dışındaki tüm illerde sigortalı ücretli çalışan sayısının ocak ayında düştüğünü gösteren bültene göre, İstanbul’da istihdamdaki gerileme rakamı 63 bin oldu. Gerileme Ankara’da 45 bin, İzmir’de 15 bin, Antalya’da 9 bin ve Bursa’da 7 bin olarak belirlendi. Aralık ayına göre istihdamın arttığı tek il olan Van’da ise, bir aylık istihdam artışı 61 kişide kaldı.

30 bin KOBİ artık yok

TEPAV’ın araştırmasına göre sigortalı çalışan sayısındaki azalmanın yüzde 78’i KOBİ’lerden kaynaklandı. KOBİ’lerin kayıtlı istihdamı ocak ayında 294 bin azalarak 11 milyon 59 bine indi. Yılın ilk ayında KOBİ işyeri sayısı da 30 bin azalarak bir milyon 706 bin oldu. Sigortalı çalışan sayındaki gerileme eğilimi esnaf ve çiftçide de gözlendi. Sigortalı esnaf sayısı bir ay içinde 25 bin azalarak bir milyon 997 bine, sigortalı çiftçi sayısı 5 bin azalarak 793 bine geriledi. Bu dönemde, sadece kamu çalışanı sayısı bin kişi artarak 3 milyon 34 bin oldu. İstihdam oranlarındaki gerilemeye bağlı olarak 1 ayda işsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı da, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 arttı. İşsizlik ödeneği bekleyenlerin rakamı 43 bin artış gösterdi.

İnşaatta küçülme

Yılın ilk ayında tüm illerdeki işyeri sayısı da azaldı. Türkiye genelindeki işyeri sayısı 30 bin azalarak 1 milyon 710 bine geriledi. Bu rakamın 4 bin 827’sini İstanbul’daki işyerleri oluşturdu. İstanbul’u bin 900 işyeriyle Ankara takip etti. Turizmi sıkıntılı olan Antalya’da, işyeri sayısındaki bir aylık küçülme de bin 500’ü buldu. İstihdamdaki gelişmenin sektörel kaynaklarına bakıldığında bir önceki aya göre 88 sektörün 67’sinde, gerileme gözlendi. Sektörler arasında inşaat dikkat çekti. Bina inşaatındaki kayıtlı istihdam 139 bin azalarak bir milyon 128 bine indi. Bina inşaatını izleyen sektörlerden bina dışı yapıların inşaatındaki istihdam 48 bin azalarak 317 bin, özel inşaat faaliyetlerindeki istih-dam 25 bin azalarak 324 bin, ormancılık ve tomrukçuluktaki istihdam 21 bin azalarak 77 bin oldu.

İşverene yük bindi

TEPAV araştırmacıları ocak ayında kayıtlı istihdamda görülen bu hareket için asgari ücrete işaret etti. Araştırmacılar “Reel sektörde son 1 yılda ciddi sıkıntılar görülüyor. Piyasadaki nakit sıkışıklığı, tahsilat ve geri ödeme problemleri, iflas ertelemelerdeki artış da bu sıkıntıların somut göstergeleri olarak karşımıza çıkıyor. Son 1 yılda karşılıksız çek tutarı yüzde 37, protestolu senet tutarı yüzde 23, sorunlu kredi tutarı 31 artmış görünüyor. Reel sektör için tüm bu olum-suz göstergelerin üzerine bir de asgari ücret artışında işverenlere normalin üzerinde yük binmesi son 1 aydaki istihdam düşüşünde etkili olmuş olabilir“ saptamasında bulundu.