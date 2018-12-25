Asgari ücret bugün belli olacak

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret bugün belli oluyor. Tespit komisyonu bugün saat 10.00'da toplandı. Toplantı sonrası asgari ücret açıklanacak.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Komisyon, ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını 20 Aralık’ta yapmıştı. Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücreti ‘ağır’ statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, ‘orta’ statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, ‘hafif’ statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak önermişti.

İşçi tarafı ne istiyor?

Görüşmelere işçiler adına katılan Türk-İş, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyor.

2 bin liranın altındaki herhangi bir teklife kapıyı kapatan Türk-İş, asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da talep ediyor.

İşveren ne diyor?

Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden TİSK ise mevcut enflasyon yerine ‘hedef enflasyon’un dikkate alınmasını istiyor. Ayrıca, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını, SGK işveren desteğinin yüzde 5’ten yüzde 6’ya çıkartılmasını, toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerindeyse bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.