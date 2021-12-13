Asgari ücret bu hafta belli oluyor: Masada vergi indirimi de var

Gelecek yıl geçerli olacak yeni asgari ücretin bugün ya da bu hafta içerisinde belli olması bekleniyor. Taraflar tutumunu netleştirdi. Son kararı ise geçen yıllarda olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Kamuoyunda bazı öngörüler tartışılırken, asgari ücrette dördüncü toplantı öncesinde taraflardan da ilk rakamlar geldi. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işçinin kırmızı çizgisinin 4 bin lira olduğunu belirtirken; işveren temsilcisi TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyon olan yüzde 21 zammın üzerine neler yapılabileceğini çalıştıklarını ve 3.500 TL’yi geçtiklerini söylemişti. Ayrıca önceki gün Meclis Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplumun beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceklerini söyleyerek beklentileri yükseltti.

Türkiye gazetesinin haberine göre; öte yandan asgari ücrette vergi indirimi de masada. Hâlihazırda çalışanlar, asgari ücret üzerinden yüzde 14 SGK primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi, yüzde 15 gelir vergisi ve yüzde 0,759 damga vergisi ödüyor. İşçiden yapılan kesintilerin toplamı 751 lirayı geçiyor. İşveren ise asgari ücrette, ek olarak yüzde 15,5 SGK primi işveren payı ve yüzde 2 işveren işsizlik sigorta primi ödüyor. Bu kesinti ve ödemeler çerçevesinde asgari ücret şu an brüt 4 bin 203 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Herhangi bir kalemde işçi veya işveren için uygulanacak muhtemel vergi indirimi, doğrudan asgari ücreti artıracak. Ayrıca asgari ücretin yükselmesiyle Asgari Geçim İndirimi (AGİ), işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primlerini kendi ödeyenlerin ödemeleri, isteğe bağlı sigortalı olacakların ödeyecekleri aylık primler, doğum ve askerlik borçlanmalarının tutarı da yükselecek.

Öte yandan Cumhuriyet'in aktardığına göre kulislerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücretin 4 bin TL’ye çıkarılmasına sıcak bakmadığı konuşuluyor. Bakanın, “Asgari ücret 4 bin TL olursa, bunun işverene maliyeti 6 bin 500 TL’ye çıkar” dediği belirtiliyor. Bu konuda son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.