Asgari ücret belirlenemedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü kez toplandı. Bugün açıklanması beklenen rakamla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Pazartesi günü yapılacak bir sonraki toplantıda belirleneceğini belirttiler.

Komisyon, 5'i işçi, 5'i işveren, 5'i de devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişi katıldı. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yılki ilk toplantısını 6 Aralık'ta Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Türk-İş'te ve üçüncü toplantısını da 23 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin, rakamın bir sonraki toplantıda açıklanmasının beklendiğini belirtmesiyle, 2014'te geçerli olacak asgari ücret, yarın ya da 30 Aralık Pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlenecek.