Asgari ücret açıklandı!

T24 - Çalışma Bakanı Faruk Çelik, 2012 yılı için geçerli asgari ücreti açıkladı. 16 yaşını dolduranlar için ilk altı ayda asgari ücret net 701, ikinci altı ay için de net 739 lira olarak belirlendi.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti tespit etti. Buna göre, 16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret ilk 6 ay için 886,50 lira, ikinci 6 ay için 940,50 TL olarak belirlendi. Bekar bir işçi için aylık net ücret ilk 6 ay için 701,14 lira, ikinci 6 ay için 739,80 TL olacak.



16 yaşını doldurmamış işçiler için aylık brüt ilk 6 ay için 760,50 lira, ikinci 6 ay için 805,50 lira olarak tespit edildi. Bu kesim için de aylık net ücret ilk 6 ay için 610,94 lira, ikinci 6 ay için ise 643,15 lira olarak uygulanacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, “Böylelikle asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 5,91, ikinci 6 ay için yüzde 6,09 artmış, 2012 yılındaki yıllık artış oranı ise yüzde 12,37 olmuştur” dedi.

Protesto gösterileri yaşandı



Diğer yandan sabah saatlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda asgari ücret görüşmeleri devam ederken, işçi sendikaları bakanlık önünde protesto gösterisi gerçekleştirirken, polis müdahale etti. Göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik göstericileri protestocular arasından 30'dan fazla kişiyi göz altına aldı.





