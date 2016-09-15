Asgari ücret 70 lira düşebilir!

Yılbaşında bin 300 TL’ye yükselen asgari ücret, yeni bir düzenleme yapılmazsa ekim ayından itibaren yüzde 20’lik gelir vergisi dilimine girecek. Çalışanların ödediği vergi artacak, ücretleri 70 TL azalacak.

Yılbaşında net bin 300 lira olarak belirlenen asgari ücret, kısa süre içerisinde düzenleme yapılmazsa ekim ayında bir üst gelir dilimine dahil edilecek. Asgari ücretin gelecek ay yüzde 15 yerine yüzde 20’lik vergi dilimine girmesi halinde çalışanların aylık ücreti yaklaşık 70 lira azalacak. Ödedikleri gelir vergisi 86.5 TL’den 156,5 TL’ye yükselecek. Asgari ücret önceki yıllarda yılın son döneminde yüzde 20’lik vergi dilimine giriyordu.

Sırada BES var

Hükümetin asgari ücrette yıl boyu net bin 300 liralık seçim vaadinde durmasını isteyen sendikalar, zorunlu bireysel emeklilik sisteminin ardından asgari ücrette yapılacak yeni bir kesintinin 5 milyonu aşkın çalışanı zor durumda bırakacağına dikkati çekti. Talepler karşısında çalışmalarını yoğunlaştıran Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları, ağustos ayında yapılan toplantılarda konuyu ele aldı. Toplantılar kapsamında sosyal tarafların da görüşünü alan iki bakanlık, belirsizliğin giderilmesi için maliyet tablosunu yeniden değerlendirmeye başladı.

Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, ağustos ayı sonunda Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüşmüş ve bürokratlara konuyla ilgili düzenleme hazırlanması için talimat vermişti. 1 Ocak 2017’den itibaren ise 45 yaş altındaki çalışanlar otomatik olarak BES`e kaydolacak. Çalışanın katkı payı en düşük 49.4 TL olacak.

9 ayda tavan aşıldı

Gelir vergisinin ilk dilimi yüzde 15’lik bölüm için tavan 12 bin 600 lira. Asgari ücret 9 ayda tavanı aştı. İkinci dilimde vergi yüzde 20.

“Hükümet verdiği sözü tutsun”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçileri Türk-İş’in temsil ettiğini kaydederek, asgari ücret belirlenirken komisyonda hükümetin kendilerine rakamın tüm yıl geçerli olmak üzere net bin 300 lira sözü verdiğini anımsattı. Görüşmelerde kendilerinin vergi dilimi değişikliğini göz önünde bulundurarak net bin 300 liranın yılın son aylarından itibaren düşmeye başlayacağı uyarısında bulunduğuna dikkati çeken Atalay, şunları söyledi:

“O dönem başta dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere hükümet yetkililerine asgari ücretin vergi dilimine takılmaması için gerekli düzenlemeleri bir an evvel yapmaları uyarısında bulunduk.

Bugüne dek ertelendi

Hükümet yetkilileri maalesef bunu bugüne kadar erteledi. Hatta Maliye Bakanı bir dönem kesintinin yapılacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Biz fazladan bir şey istemiyoruz. Hükümetin seçim döneminde ve asgari ücret görüşmeleri sırasında verdiği sözü tutmasını istiyoruz. Zorunlu bireysel emeklilik sistemi nedeniyle zaten dar gelirlinin ücreti düşüyor, vergi dilimiyle daha da düşmesi kabul edilemez.” Atalay, hükümetin asgari ücrette yeni vergi kesintisinin yapılmaması yönündeki çalışmalarının bir an evvel sonuçlandırılmasını istedi.