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Ekonomi

Asgari ücret 658 liraya yükselecek

Asgari ücrette 1 Temmuz-31 Aralık 2011 tarihleri arasında geçerli olacak zam düzenlemesine gidilecek.

26 Haziran 2011 03:00

T24 - Asgari ücrette 1 Temmuz-31 Aralık 2011 tarihleri arasında geçerli olacak zam düzenlemesine gidilecek.    


Düzenlemeyle yılın ilk yarısında 16 yaşından büyükler için yüzde 4.7 artırılan asgari ücrete, yılın ikinci yarısı için yüzde 5.1 zam yapılacak.    


Buna göre, halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için brüt 796.50, net 629.96 lira olan asgari ücret, yüzde 5.1'lik zamla brüt 837, net 658.95 liraya yükselecek.    


16 yaşından küçük işçiler için geçerli olan asgari ücret ise gelecek aydan itibaren 25.77 lira artırılacak.     


Halen 16 yaşından küçükler için brüt 679.50, net 546.20 lira olan asgari ücret, bu artışla brüt 715.50, net 571.97 lira olacak.    


Asgari ücretteki artış kapıcı ücretlerine de yansıyacak. Kapıcılar için brüt 796.50, net 677.03 lira olarak uygulanan asgari ücret, brüt 837, net 711.45 liraya yükselecek.


Kesintiler


1 Temmuz itibarıyla yapılacak düzenleme, asgari ücret üzerinden yapılan kesintileri ve işverene maliyeti de artıracak.    


Asgari ücretten 16 yaşından büyük işçiler için yapılan kesinti 178.05, 16 yaşından küçük işçiler için 143.53, kapıcılar için 125.55 lirayı bulacak.    


Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 16 yaşından büyük işçiler için 1016.95, 16 yaşından küçük işçiler için 913.67, kapıcılar için 1016.95 lira olacak.    


Yeni asgari ücretle birlikte sosyal sigortalar primine esas kazancın alt ve üst sınırı da değişecek.    


Halen asgari ücretin brütü olan 796.50 liraya karşılık gelen prime esas kazancın alt sınırı 837 liraya, 5 bin 177.25 lira olan prime esas kazancın üst sınırı ise 5 bin 440.5 liraya çıkacak.    


Öte yandan, asgari ücretteki artış, asgari ücrete endeksli olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre uygulanacak idari para cezalarına da artış getirecek.    


Yeni asgari ücret ile prime esas kazancın alt ve üst sınırları, 1 Temmuz-31 Aralık 2011 tarihleri arasında uygulanacak.    


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