Asgari ücret 2020 yılında 339 dolardan 309 dolara indi

Doların 7.50’yi aşarak tarihi zirvesi olan 7.54’e çıkması, maaşların da döviz bazında erimesine neden oldu. 2020 yılı başında 1 dolar, Merkez Bankası kuruna göre 5.95 TL’ydi. Bu tarihte net asgari ücret de 2 bin 20 TL’ydi. Asgari ücret, yıl başında 339 dolar ediyordu.

2020 yılı için asgari ücret net 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Dolar 2020 yılında TL karşısında yüzde 21 değer kazandı ve Perşembe günü 7.54 TL’yi geçti. TL değer kaybederken asgari ücret döviz bazında eridi ve 308 dolara indi.

Ekonomi Servisi