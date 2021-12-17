Asgari geçim indirimini de içeren düzenleme TBMM'ye sunuldu

Asgari ücret Tespit Komisyonu tarafından 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 4253 lira olarak belirlenen asgari ücretin vergi dışı bırakılması, asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Torba teklifin 6'ncı maddesi ile BOTAŞ'ın kamuya olan ödenmemiş borçlarının tamamı silinmesi öngörülüyor

13 maddelik teklifin içinde yer alan düzenlemeye göre, yeni yıldan itibaren asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak.

Dünya'nın aktardığına göre; torba teklifin 7'nci maddesi ile 2021 yılında oluşan gelir fazlasının, kamu kurumlarının bütçelerine eklenmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Öte yandan torba teklifin 6'ncı maddesi ile BOTAŞ'ın kamuya olan ödenmemiş borçlarının tamamı silinmesi öngörülüyor.

Teklifin ilk maddesi ile konutların çatı ve cephelerine kurdukları tesislerle elektrik üretenlerin ihtiyaç fazlasını satışına ilişkin muafiyette 10 kW olan sınır genişletilerek 20 kW'ya çıkarılıyor.

Maaşı asgari ücretin altında kalanların ücreti tamamlanacak

Teklifin ikinci maddesi ile asgari ücretin tamamı vergi dışı bırakılırken, asgari ücretin üzerinde gelir elde edenlere yapılan ödemelerin de asgari ücret kadarlık kısmı vergi dışı bırakılıyor.

Öte yandan maaşı mevcut asgari ücretten yüksek olup, 1 Ocak 2022 itibarıyla asgari ücretin altında kalacak olan çalışanların ücretleri de Asgari Geçim İndirimi ile asgari ücrete tamamlanacak. Bu uygulama halen 2825 lira ile 4252 (yeni asgari ücretin altında kalan tutar) lira arasında maaş alanlar bu madde uyarınca 1 Ocak'tan itibaren işverenleri yeni bir ücret artışı yapmazsa en az 4253 lira alacaklar.

BOTAŞ'ın borçları siliniyor

Teklifin 5'inci maddesi ile Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerde yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamına alındı.

6'ncı madde ile de BOTAŞ'ın kamuya olan tüm borçları (yapılandırılanlar dahil) faiz ve cezaları siliniyor. İlgili madde gerekçesinde, doğalgaz fiyatlarının tüketicinin korunması, fiyat istikrarı ile hizmeti veren kamu işletmesinin finansal görünümü de dikkate alınarak en makul seviyede belirlendiği kaydedildi.

Gelir fazlası kuruluş bütçelerine eklenecek

Öte yandan kamunun ek ödenek ihtiyacının karşılanması amacıyla 2021 yılında oluşan gelir fazlasının, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek ekleme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi. Bu tutar, yıl içindeki gelir tahmininin üzerinde elde edilen gelir kadar olabilecek.

CHP'li Hamzaçebi: Ak Parti ek bütçe için hile yapıyor

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu madde ile TBMM'nin yetkilerinin gasp edildiğini bildirdi. Hamzaçebi, "Ak Parti ek bütçe için hile yapıyor, ek bütçe teklifi böyle olmaz" ifadelerini kullandı.

Teklifin önümüzdeki hafta başında komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurulda yasalaştırılması bekleniyor.