-Asgari geçim haddi 3 bin 224 lira ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Türkiye Kamu-Sen, 2011 Aralık ayında, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin 3 bin 224 lira olarak tespit edildiğini bildirdi. Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamada, konfederasyonun Araştırma Geliştirme Merkezinin yaptığı 2011 Aralık ayına ait asgari geçim endeksi sonuçlarına göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırının bin 607 lira olarak hesaplandığı kaydedildi. Dört kişilik ailenin asgari geçim haddinin ise 3 bin 224 lira olarak tespit edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı 2011 Aralık ayında bin 251 lira olarak tahmin edilmiştir. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 741 lira olmuştur. Aralık 2011 itibarıyla ortalama bin 606 lira ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 46,16'sını oluşturmuştur. Konut gideri ise Aralık 2011 ortalama maaşının yüzde 31,72'sine denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 77,88'ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 22,12'si kalmıştır. Bu rakam 355 liradır.'' Açıklamada, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'un konuyla ilgili görüşlerine de yer verildi. Kamu çalışanlarının maaşlarının artan fiyatlar karşısında eridiğini öne süren Koncuk, memur maaşlarının zorunlu ihtiyaçların karşılanmasında dahi yetersiz kaldığını savundu. Ocak ayında zamsız maaş alınmasını da eleştiren Koncuk, anayasa değişikliği kapsamında toplu sözleşme yapmak için gerekli yasal düzenlemenin 16 aydır çıkartılmamasının mağduriyetini de memurun yaşadığını ifade etti. Koncuk, kamu görevlilerinin kendileri ve ailelerinin insanca yaşamasına yetecek ücret alabilmeleri için telafi zammı talep ettiklerini kaydetti.