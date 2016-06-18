Asfalt yolla 'cinsel ilişkiye' girdi!

Yeni Zelanda'da bir ofisin çalışanları tarafından kameraya kaydedilen görüntülerde asfalt yolla cinsel ilişkiye girmeye çalışan bir adam sosyal medyada gündeme oturdu.

Daily Mail'in yayınladığı video habere göre, şaşkınlık yaşayan ofis çalışanları olay anını görüntülerken ikinci bir adamın da yakından izlediğini fark ettiler.

Olayı kameraya kaydeden ofis çalışanları aralarında "Şuradaki arkadaşı da kontrol ediyor, ne yapıyor öyle?" şeklinde konuşuyor.

İlginç görüntü, sosyal paylaşım sitesi Reddit'e yüklenirken kullanıcılar videoyla ilgili binlerce yorum yaptı.