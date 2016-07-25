Asfalt eridi, minibüs karşı şeride geçti; 4 ölü, 6 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, eriyen asfalt yüzünden sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybedenken, 6 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre; bugün saat 13.30 sıralarında, Kuşadası- Çamlık yolu Yeniköy Mevkii’nde meydana gelen kazada, Çamlık yönünden Kuşadası kent merkezine giden Neşe Erduran’ın yönetimindeki otomobil ile Kuşadası’ndan Aydın yönüne giden Mehmet Erim’in kullandığı minibüs karşılıklı çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken, otomobilde bulunan Gamze Dağ, kaza yerinde öldü.



Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan minibüsün sürücüsü Mehmet Erim (67) ile araçta bulunan Metehan Dağ (8) ve Adem Karazor (12) de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Faik Eren (7), Taci Erduran (8), Cemre Cemile Nilsan (1) ve Duygu Nizam’ın ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Minibüs sürücüsü Mehmet Erim’in sıcak nedeniyle eriyen asfaltta direksiyon kontrolünü yitirdi, bu yüzünden aracın karşı şeride geçtiği öne sürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.