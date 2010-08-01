ASELSAN'ın insansız kara aracı 'Peri' 6. oldu

T24 - ASELSAN, "Peri" adını verdiği insansız kara aracı ile takım lideri olarak katıldığı MAGIC-2010 uluslararası İnsansız Araçlar Yarışması'nda yarı finali de başarıyla geçerek ilk 6 takım arasında yer aldı.

ASELSAN’ın liderliğinde kurulan "Kapadokya" takımı, hazırladığı sistem çözümü ile 2009 yılı sonunda yapılan ilk elemede dünya devlerinin yarışında adını ilk 10’a yazdırmayı başarmıştı. ASELSAN’ın yanı sıra ABD, Avustralya, Japonya ve Kanada’dan ilk elemeyi geçen takımlar yarışmanın ikinci aşamasında sistem gösterileri ve sunumlarla kabiliyetlerini Amerika ve Avustralya’dan oluşturulan jüriye gösterdi. Kapadokya, Haziran ayında yapılan bu elemede Amerika, Japonya ve Avustralya ile birlikte adını finale yazdıran 6 takımdan birisi olmayı başardı ve 50 bin dolarlık ödüle de hak kazandı.

ASELSAN liderliğinde kurulan ve Kapadokya ismi verilen takımda ASELSAN’ın yanı sıra Bilkent, Boğaziçi ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri ile Amerika’dan Ohio State Üniversitesi’nden alanında uzman araştırmacılar bir araya geldi. MAGIC 2010, (The Multi Autonomous Ground-robotic International Challenge), Avustralya ve Amerika Savunma Bakanlıkları tarafından ortaklaşa düzenlenen ve insansız araçlar alanında dünyanın en güçlü firmaları ve en başarılı üniversitelerinin katıldığı bir yarışma.

Yarışmayı kazanan takım 750 bin dolarlık ödülü de kazanacak.

Yeni nesil otonom insansız kara araçlarının geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada finale kalan altı takım robot teknolojisinde en ileri noktada yer alıyor. Yarışmaya beş ülkeden 23 takım başvurdu, Türk takımı finale çıkmayı başaran 6 takım arasında yer aldı.

Yarışmada başarılı olmak için en az üç robotun insan müdahalesi olmadan, birbirleri ile koordineli olarak bilinmeyen bir bölgenin haritasının çıkarılması, bu haritada tehditlerin yerlerinin belirlenerek komuta merkezine iletilmesi ve tehditlerin robotlar tarafından etkisiz hale getirilmesi şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.

Uluslararası alanda birçok yeni projenin de önünü açması beklenen bu yarışmada başarısını kanıtlayan ASELSAN, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu akıllı robotları geliştirip üretmeyi hedefliyor.

İnsansız araçlarda aracı kullanan insanın yerini elektronik devre ve bilgisayarlar alıyor. Bu devre ve bilgisayarlar yoğun tasarım faaliyetleri neticesinde geliştiriliyor. Bunun için tüm insansız araçlarda uygulanabilecek robot teknolojisinin kritik yapı taşlarını geliştiren ASELSAN, insansız sistemlerde dünyada teknoloji yaratan bir konuma geldiğini de gösteriyor.

ASELSAN insansız araçların kritik teknolojileri olan otonomi, silahlandırma, komuta ve kontrol sistemlerine entegrasyonu konularında da çalışmalarını sürdürüyor.