-ASELSAN'DAN LEOPARD TANKI ANKARA (A.A)- 06.05.2011 - ASELSAN, Leopard 2A4 tankı modernizasyonunu gerçekleştirdi ve adını ''Leopard 2 Next Generation'' koydu. Leopard 2 modernizasyon konfigürasyonu ile ASELSAN, Leopard 2A4'ün tüm elektronik, elektro-optik, elektro-mekanik ve elektro-hidrolik sistemlerini, yeni geliştirilmiş son teknoloji ürünü sistemlerle değiştirdi. Bu da tanka dünya üzerinde bulunan diğer ana muharebe tanklarına göre performans ve ömür boyu maliyet konularında kıyaslanamaz bir üstünlük kazandırdı. ASELSAN, Leopard 2A4 tankı modernizasyonuna yönelik yürüttüğü çalışmada prototip üretim aşamasını tamamladı. 10-13 Mayıs tarihleri arasında IDEF 2011 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıkacak olan modernizasyon projesine ''Leopard 2 Next Generation'' adı verildi. Mevcut ana muharebe tanklarından üstün özelliklere sahip olan bu Leopard 2 modernizasyon konfigürasyonu son teknoloji ürünü sistemlerle donatılmış olup, tüm müttefik ülkelerin Leopard 2 modernizasyonlarına yönelik teklif verilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda geliştirilen prototip tank, 2011'in ikinci yarısından itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından test edilerek, kalifikasyonu gerçekleşecek. -UZUN ÖMÜR ESAS Modernizasyon çözümünün planlanması aşamasında ASELSAN'ın en önemli önceliği tank performansı artırılırken, ömür boyu idame maliyetlerinin minimum seviyede, bekasının ise en üst seviyede kalmasının sağlanması oldu. Sadece mevcut sistemlerin bazı birimlerinin ya da parçalarının kısmi olarak yenilenmesi suretiyle gerçekleştirilecek bir modernizasyon her ne kadar ilk maliyeti düşük olan bir çözüm gibi görünse de, ömür boyu idame maliyetleri göz önünde alındığında 20-30 yıllık sistemleri korumanın maliyeti uzun vadede çok daha fazla oluyor. Daha da kötüsü, zaman içerisinde yedek parçaların üretimden kalkması gibi problemlerle karşılaşılması tankın operasyonel kullanılabilirliği konusunda ciddi tehdit oluşturuyor. -EN SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ SİSTEMLER Bu nedenle Leopard 2 modernizasyon konfigürasyonu ile ASELSAN, Leopard 2A4'ün tüm elektronik, elektro-optik, elektro-mekanik ve elektro-hidrolik sistemlerini yeni geliştirilmiş son teknoloji ürünü sistemlerle değiştirdi. Bu da tanka dünya üzerinde bulunan diğer ana muharebe tanklarına göre performans ve ömür boyu maliyet konularında kıyaslanamaz bir üstünlük kazandırdı. ASELSAN'ın Ana Muharebe Tankı Sistemleri modern teknoloji ürünü sistemler olduğundan, seri üretim döneminde de Leopard 2'ye yönelik olarak geliştirilmiş, test edilmiş ve entegre edilmiş en güncel sistemler olma özelliğini koruyacak. Bu özelliği ile maksimum ömür ile minimum ömür boyu maliyete sahip bir platform olma özelliği güvence altına alınmış olacak. -TERMAL KAMERALAR Leopard 2 modernizasyon konfigürasyonuna entegre edilen Tank Sürücü Görüş Sistemi (TSGS) ileri ve geri termal kameraları ile geri gündüz kamerası içermekte olup, sürücüye gece/gündüz her türlü zorlu hava koşullarında üstün durumsal farkındalık sağlayarak güvenli sürüş imkanı sunarken tankın da operasyonel görevinin devamlılığını sağlayan bir sistem. -UZAKTAN KOMUTALI SİLAH SİSTEMİ Leopard 2 modernizasyon konfigürasyonuna entegre edilmiş olan Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) sayesinde tank kendini hava ve yer hedeflerinden koruyabiliyor ve aynı zamanda asimetrik muharebe koşullarında meskun mahalde de kullanılabiliyor. İhtiyaca göre 7.62mm hafif makinalı tüfek, 12.7mm ağır makinalı tüfek ya da 40mm top atar ile kullanılabilen UKSS, atış kontrol sistemi ile tam entegre olarak çalışıyor. Doldurucu tarafından kendi kullanıcı arayüzü ve UKSS görüş optikleri kullanılarak kullanılabilmesinin yanı sıra tank komutanı tarafından da kendi kullanıcı arayüzleri ile tam olarak kontrol edilebiliyor. -TANK LAZER UYARI SİSTEMİ Tanka üstün beka kabiliyeti sunmak için entegre edilen Tank Lazer Uyarı Sistemi (TLUS), son teknoloji ürünü bir tehdit uyarı sistemi olup, platform üzerine doğrultulmuş lazer tehditlerinin (Lazer Mesafe Ölçer, Lezer Hedef İşaretleyiciler ve Laser Beam Rider) algılama, sınıflandırma ve tanımlamasını gerçekleştiriyor ve tankı perdeleyerek düşman kuvvetlerden korumak için sis havanlarını anında devreye sokuyor. Atış kontrol sistemi ve UKSS ile entegre bir şekilde çalışan TLUS, algılayıcılardan gelen uyarı doğrultusunda komutan, nişancı ve/veya doldurucuya kendi görüş optikleri ile birlikte ana silah ya da UKSS'yi gelen tehdit yönüne otomatik olarak yönelterek düşman tehdidine karşı karşı tedbir alma imkanı sunuyor.