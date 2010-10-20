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Ekonomi

ASELSAN'DAN 12 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME İSTANBUL (A.A)

20 Ekim 2010 13:35

-ASELSAN'DAN 12 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kurulacak hava ve füze koruma sisteminin ana bileşenlerinden anten röle istasyonu üretim veri paketine ilişkin olarak ABD'li Raytheon firması ile yaklaşık 12 milyon dolarlık altyüklenici sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Aselsan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, BAE'de bulunacak, hava ve füze koruma sisteminin ana bileşenlerinden birisi olan, anten röle istasyonu üretim veri paketinin hazırlanması, üretimi, son ürün entegrasyonu ve test faaliyetlerini kapsayan altyüklenici sözleşmesinin Raytheon/ABD firması ve Aselsan arasında imzalandığı kaydedildi. Açıklamada, sözleşme bedelinin 12 milyon 2 bin ABD doları olduğu, Mayıs 2011'de Raytheon'a gerçekleştirilecek ilk teslimatı takiben, projenin Aralık 2011'de tamamlanmasının planlandığı belirtilerek, Raytheon/ABD firmasının onaylı altyüklenicisi olarak belirlenmiş olması nedeni ile Aselsan'ın önümüzdeki yıllarda proje ile ilgili iş payının artarak devam edeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

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