-ASELSAN, TAI, MKEK, OTOKAR VE TEI İLK 5'TE ANKARA (A.A) - 21.11.2010 - Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), son 5 yıla ait bilançolar, üretimler ve satışlara göre Türkiye'nin önde gelen 25 savunma şirketini belirledi. Buna göre bu yılın önde gelen 25 savunma sanayi şirketi arasında ilk 5'i ASELSAN, TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş (TAI), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş (OTOKAR) ve TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş (TEI) oluşturdu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, son yıllarda hızlı bir yükseliş trendi yakalayan ve dikkat çeken performans sergileyen Türk Savunma Sanayiini mercek altına aldı. Şirketlerin performanslarının sürdürülebilirliği için bundan sonraki dönemde daha hassas analizlere ve tespitlere ihtiyaç duyulacağını değerlendiren SSM, bu kapsamda savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) üyesi olan 45 firmadan son 5 yıla ait veriler ile onaylı bilançoları talep etti. Alınan veriler çerçevesinde Türkiye'nin önde gelen 25 savunma sanayi kuruluşu belirlendi. İlk 25 şirket belirlenirken ciroları içerisinde savunma ve havacılık payı yüzde 20'nin üzerinde olanlar ile üretim, savunma ve havacılık satışları esas alındı. SSM, bu çalışmayı yaparken her yıl aynı kriter çerçevesinde yeniden belirlenecek olan 25 savunma sanayi kuruluşunun verilerine dayanarak savunma sanayinin performansının ölçülmesini ve gelişmelerin önceki yıllarla karşılaştırılmasını amaçladı. Söz konusu 25 firmanın, Türkiye'deki savunma sanayi sektöründe toplam savunma ve havacılık ihracatının yüzde 92'sine, toplam Ar-Ge'nin yüzde 61'ine, toplam savunma cirosunun da yüzde 66'sına sahip olduğu kaydedildi. Net satışları 2 milyar 585 milyon dolar, toplam ihracatları 799 milyon dolar, Ar-Ge harcamaları 306 milyon doları bulan söz konusu 25 firma, 19 bin 725 kişiye de istihdam sağlıyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, ''verimlilik'', ''net ihracat'' ve ''yan sanayi kullanımı'' kategorilerinde de en iyileri belirledi. Buna göre, iş gücü verimliliği açısından savunma sanayinin en başarılı firması 2009 yılı verilerine göre FNSS Savunma Sistemleri A.Ş oldu. Bu kategoride ikinciliği ASELSAN, üçüncülüğü Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM), dördüncülüğü TAI, beşinciliği ise OTOKAR elde etti. Net ihracat kategorisinde ise 2009 yılı verilerine göre savunma sanayinin en başarılı firması TAI oldu. Bu firmayı, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş, TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş, HAVELSAN ve Nurol Makine ve Sanayi A.Ş izledi. Yan sanayi kullanımı kategorisinde 2009 yılı birincisi HAVELSAN seçildi. Bu kategoride ikinci Roketsan A.Ş, üçüncü Anadolu Tersanesi (ADİK), dördüncü Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), beşinci Aselsan oldu.