T24 LogoT24 Logo
Gündem

ASELSAN soruşturmasında Astsubay ifade verdi ANKARA (A.A)

09 Şubat 2012 21:29

-ASELSAN soruşturmasında Astsubay ifade verdi ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - ASELSAN Mühendisi Hüseyin Başbilen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönemde Pursaklar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli, emekli bir astsubay  ''delilleri karartmak'' suçlamasıyla ifade verdi. Ankara Adliyesine gelen Astsubay Ş.K, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Murat Demir'e ''şüpheli'' sıfatıyla ifade verdi. Ş.K. ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı. Astsubay Ş.K'nın, Ankara'da park halindeki otomobilinde, boynu ve bilekleri kesilmiş halde bulunan Başbilen'in ölümüne ilişkin bazı delilleri yok etmek suçlamasıyla ifade verdiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24