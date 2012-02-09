-ASELSAN soruşturmasında Astsubay ifade verdi ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - ASELSAN Mühendisi Hüseyin Başbilen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönemde Pursaklar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli, emekli bir astsubay ''delilleri karartmak'' suçlamasıyla ifade verdi. Ankara Adliyesine gelen Astsubay Ş.K, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Murat Demir'e ''şüpheli'' sıfatıyla ifade verdi. Ş.K. ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı. Astsubay Ş.K'nın, Ankara'da park halindeki otomobilinde, boynu ve bilekleri kesilmiş halde bulunan Başbilen'in ölümüne ilişkin bazı delilleri yok etmek suçlamasıyla ifade verdiği belirtildi.