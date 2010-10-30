ASELSAN ölümleri 'casus' dosyasında!

T24 - İstanbul Organize Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla 2006 ve 2007 yıllarında kayıtlara intihar olarak geçen ASELSAN’da milli projelerde görevli 3 mühendisin kapatılan dosyalarını Ankara Cumhuriyet Savcılığı’ndan istedi.





Askeri casusluk ve şantaj iddialarıyla ilgili operasyonu yürüten İstanbul Organize Şube Müdürlüğü, ASELSAN’da görevli Hüseyin Başbilen, Halim Ünsem Ünal ve Evrim Yançeken adlı mühendislerin kayıtlara intihar olarak geçen ölümlerini mercek altına aldı. Habertürk'ün haberinde göre; İstanbul Polisi, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığı’ndan şifre çözümü alanında uzman 3 mühendisin kapatılan dosyalarını istedi.



Hüseyin Başbilen:

ASELSAN’da makine mühendisi olarak görev yapan ODTÜ mezunu 30 yaşındaki Başbilen, 7 Ağustos 2006 günü Ankara Pursaklar Ayancık yolu üzerinde otomobilinde ölü bulundu. Otomobilin ön sağ koltuğunda, bir intihar mektubu ve Başbilen’in alyansı ile ucu kanlı bir falçata vardı. Jandarma tutanağında Başbilen’in sol bileğinde iki, boynunun sol tarafında da iki santimetre falçata kesiği olduğu belirtildi. Ölüm nedeni ise kan kaybı olarak gösterildi. Jandarma tarafından otomobilde bulunan çantada, Başbilen’in üzerinde çalıştığı milli tank projesiyle ilgili sunumların olmadığı görüldü. Başbilen ölümünden 3 gün sonra, ASELSAN’da, Türkiye’nin savaş teknolojisinde dış bağımlılığını ortadan kaldıracak çalışmalarına ilişkin bir sunum yapacaktı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki üst rütbeli subaylarla uzun süredir ‘milli tank’ projesi üzerinde çalışıyordu. 10 yıl ASELSAN’da görev yapan ve birçok projenin içinde yer alan Başbilen, özellikle suikast silahı ‘Kanas’ üzerinde uzmanlaşmıştı. İmza attığı projeler arasında F-16 savaş uçaklarında sinyal kırıcı sistemi de bulunuyordu.



Halim Ünsem Ünal:

Elektrik Elektronik Mühendisi Halim Ünsem Ünal’ın cesedi 17 Ocak 2007 günü Ankara Eymür Gölü kenarında bulundu. Otopside Ünal’ın kafasına sıkılan tek kurşunla öldüğü bildirildi. Ölümü savcılık kayıtlarına ‘intihar’ olarak geçti.

ODTÜ’den 2000 yılında ‘şeref öğrencisi’ unvanıyla mezun olan Ünal, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonuyla ilgileniyordu. Yurtdışında savaş teknolojileri alanında çalışan şirketlerden iş teklifleri alıyordu. ASELSAN’ın yan kuruluşu Mikes, Ünal’ı 2011 yılına kadar Amerika’da kalarak Türk-Amerikan ortak yapımı F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunda çalışması için görevlendirdi. Düğününden birkaç gün önce cesedi bulunan Ünal öldüğü gün, savunma sanayii ile ilgili bir seminere katılacaktı.



Evrim Yançeken:

ODTÜ mezunu elektrik mühendisi Evrim Yançeken, 26 Ocak 2007’de Ankara Batıkent’te oturduğu binanın arkasında ölü bulundu. 26 yaşındaki Yançeken’in oturduğu apartmanın 7. katından atladığı kayıtlara geçti. “Artık dayanamıyorum. Psikolojim çok bozuldu. İntiharımdan kimse sorumlu değil” yazan bir intihar notu bulundu.



Şifre çözümü yapıyorlardı

ODTÜ mezunu olan mühendislerin ortak özellikleri ise şifre çözücü olmalarıydı. Hüseyin Başbilen, Halim Ünsem Ünal ve Evrim Yançeken, özellikle şifre çözme konusunda uzman mühendislerdi. Uçak tanıma sistemlerinin ‘millileştirilmesi’ ve ABD güdümlü elektronik sistemlerinin kontrol dışı bırakılması çalışmalarını yürütmüşlerdi. Üç mühendisin üzerinde çalıştığı en önemli proje ise Amerika’nın elinde olan sattığı silahların kontrolünü 6 ayda uçak tanıma sistemiyle çözdü. ABD’nin uydular aracılığıyla gönderdiği sinyallerle savaş araçlarını saf dışı bırakma sistemini de çökertti



