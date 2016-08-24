T24 LogoT24 Logo
Gündem

ASELSAN mühendisinin intiharı karşılıksız aşk çıktı

Savcılık, soruşturma sonucunda olayın intihar olduğuna karar vererek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi

24 Ağustos 2016 10:55

Geçen yıl intihar eden ASELSAN mühendisi Erdem Uğur’un ölümünün üzerindeki sır perdesi ortadan kalktı.

ASELSAN mühendisi Erdem Uğur’un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma yürüten savcılık, Uğur’un internet üzerinden tanıştığı bir kız öğrenciye âşık olması ve aşkına karşılık bulamaması sonucu intihar ettiğini belirledi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Uğur, âşık olduğu kızın evlilik teklifini reddetmesi üzerine, “Kimseden bir beklentim kalmadı artık, hayattan da. Beklediğim tek şey ölüm artık” diyerek intihar kararı aldı. İnternetten “Acısız intihar yöntemleri”ni araştıran Uğur, mutfak tüpüyle hayatına son verdi. Savcılık, olayla ilgili takipsizlik kararı verdi.

Erdem Uğur, 15 Ocak 2015’te Cebeci’de tek başına kaldığı apartman dairesinde ölü olarak bulundu. Uğur’un işe gelmemesi üzerine çalışma arkadaşlarının başvurusuyla eve gelen polisler, kapıda “Dikkat gaz açık. İlaç+hap, ip asmak, jilet bilek, gaz” ibareleri yazan not buldu. Yapılan incelemede, Uğur’un mutfak tüpünü açarak hayatına son verdiği anlaşıldı. Son dönemde artan ASELSAN mühendislerinin ölümleri nedeniyle Ankara Başsavcılığı, Erdem Uğur’un ölümüne de şüpheyle yaklaştı ve cinayet soruşturması başlattı. Savcılık, soruşturma sonucunda olayın intihar olduğuna karar vererek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

ETİKETLER

aselsanaselsan intiharlarıaselsan mühendis intiharı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24