ASELSAN mühendisinin intiharı karşılıksız aşk çıktı

Geçen yıl intihar eden ASELSAN mühendisi Erdem Uğur’un ölümünün üzerindeki sır perdesi ortadan kalktı.

ASELSAN mühendisi Erdem Uğur’un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma yürüten savcılık, Uğur’un internet üzerinden tanıştığı bir kız öğrenciye âşık olması ve aşkına karşılık bulamaması sonucu intihar ettiğini belirledi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Uğur, âşık olduğu kızın evlilik teklifini reddetmesi üzerine, “Kimseden bir beklentim kalmadı artık, hayattan da. Beklediğim tek şey ölüm artık” diyerek intihar kararı aldı. İnternetten “Acısız intihar yöntemleri”ni araştıran Uğur, mutfak tüpüyle hayatına son verdi. Savcılık, olayla ilgili takipsizlik kararı verdi.

Erdem Uğur, 15 Ocak 2015’te Cebeci’de tek başına kaldığı apartman dairesinde ölü olarak bulundu. Uğur’un işe gelmemesi üzerine çalışma arkadaşlarının başvurusuyla eve gelen polisler, kapıda “Dikkat gaz açık. İlaç+hap, ip asmak, jilet bilek, gaz” ibareleri yazan not buldu. Yapılan incelemede, Uğur’un mutfak tüpünü açarak hayatına son verdiği anlaşıldı. Son dönemde artan ASELSAN mühendislerinin ölümleri nedeniyle Ankara Başsavcılığı, Erdem Uğur’un ölümüne de şüpheyle yaklaştı ve cinayet soruşturması başlattı. Savcılık, soruşturma sonucunda olayın intihar olduğuna karar vererek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.