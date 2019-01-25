ASELSAN ile Şişecam arasında iş birliği

Şişecam Topluluğu ile ASELSAN arasında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı.

ASELSAN'ın Macunköy tesislerindeki imza törenine, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş ile Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman ile Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Şener Oktik katıldı.

En az iki yıl geçerli olacak iş birliği kapsamında, "ön çalışma" ve "prototiplerin üretilmesi" başlıkları altında iki fazda faaliyetlerde bulunulacak. Milli tank için periskop camları başta olmak üzere, ASELSAN'ın geliştireceği teçhizatlarda kullanılacak çeşitli cam ve cam seramik malzemelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu malzemelerin, kullanılacağı teçhizatın ihtiyacına göre termik şoka dayanıklı, mukavemeti yüksek ve konvansiyonel camlardan farklı optik performanslara sahip olması planlanıyor.

ASELSAN tarafından kullanılacak ürünlerin kompozisyonlarının Şişecam tarafından geliştirilmesi, bunların ham maddeden başlayarak tüm aşamalarda yerli ve milli olarak üretilmesi hedefleniyor.