Aselsan: Heron görüntülerinde ölenlerin PKK'lı olmadığı anlaşıyor

T24 - Şırnak Uludere'de 34 sivilin hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruışturmanın ardından Aselsan Heron görüntülerini inceledi. Aselsan'ın görüntülere dair raporuna göre, Türkiye'den Irak'a doğru insan ve yük hayvanlarından oluşan bir hareketlilik olduğu net olarak ifade edilirken ölenlerin PKK'lı olmadığının anlaşıldığı belirtiliyor.

ANKA haber ajansının haberine göre; Aselsan, Uludere'de 34 kişinin yaşamını yitirdiği hava herakatının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Heron görüntüleriyle ilgili raporunu tamamlayarak Meclis'e sundu. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde Uludere’de 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayı incelemek için kurulan alt komisyon hava harekatının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Heron görüntülerini, Genelkurmay Başkanlığı ve Aselsan’dan gelen uzmanlar eşliğinde izlemişti.

Milletvekilleri, Aselsan uzmanlarından ayrıca yorumlarını yazıya döküp rapor halinde sunmasını istemesinin ardından talep edilen rapor Meclis’e ulaştı. Aselsan'ın raporunda Türkiye'den Irak'a doğru insan ve yük hayvanlarından oluşan bir hareketlilik olduğu net olarak ifade edilirken gruplarla ilgili tek tek sayı da verildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Aselsan’ın Heron görüntülerinin dakika dakika yorumlanmasını içeren yaklaşık 10 sayfalık raporunu ANKA’ya değerlendirdi. “Aselsan uzmanlarının raporu ile bizim görüntüleri izledikten sonra kamuoyu ile paylaştığımız bilgiler birebir örtüşüyor” diyen Gök raporda yer alan şu bilgileri paylaştı:

"Raporda 17.20 ile 18.20 arasındaki Heron görüntülerinde Irak’tan Türkiye sınırına doğru 7 motorlu aracın hareket ettiği ifade ediliyor. Aynı şekilde 18.23 itibariyle de Türkiye sınırından güneye doğru hareketlilik bilgisi bulunuyor. Bu bilgi raporda, 'Türkiye sınırından güneye doğru, insan ve hayvandan oluştuğu değerlendirilen grup Irak sınırına ilerliyor' şeklinde ifade ediliyor. 18.24’te ilk tespit edilen grupla ilgili 22 hareket eden canlının olduğu ifade ediliyor. İkinci grupta '17 canlı olarak kuzeyden güneye ilerliyor' deniliyor. Raporda 'Canlıların insan olduğu değerlendirilmektedir' denilirken, bu canlı gruplarının içinde de 'yük hayvanına benzer canlı’lar olduğu ifade ediliyor."



İnsan ve yük hayvanı sayıları veriliyor



Gök, raporda Türkiye’den giden grubun 19.17’den itibaren patikadan Türkiye’ye harekete geçtiklerinin ifade edildiğini belirterek ondan sonraki gelişmeleri de şöyle sıraladı:

“19.43'te 16 yük hayvanı 9 insan görünüyor. 20.16'da 2’inci grupta 8 yük hayvanı 7 insan görünüyor. 20.35'te Bir başka grupta 19 yük hayvanı 11 insan görünüyor. 21.03'te Grup toplanmaya başlıyor. Hareketsiz bekliyor. 21.39: Bomba patlıyor."



Köyden koşup gidenler de sayılıyor



Gök'ün verdiği bilgiye göre raporda bombalama sonrası saat 22.45’te köyden 6 kişinin koşarak olay yerine gittiği notu da yer alıyor. Köyden koşanlar 23.02’de bombanın patladığı yere ulaşıyor.

CHP’li Gök, Aselsan’ın raporunda Türkiye’den sınıra gidişin net olarak görüldüğünü, bunların insan ve yük hayvanı olduğunun belirlenebildiğini söyledi. Aselsan raporunun kamuoyu ile paylaştıkları bilginin doğru olduğunu gösterdiğini anlatan Gök, “İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak vicdanımızla baş başa gerçeğin açığa çıkması için çalışıyoruz. Aselsan raporuna baktığımda Türkiye’den Irak’a giden insanların sınır ticareti yapan insanlar olduğunun değerlendirilmemesi vahim bir hata olarak ortada duruyor. Bu kadar net tespit edilmiş hareketliliğin böyle bir facia ile sonuçlanması ölenlerin göz göze öldüğünü ortaya koyuyor” dedi.