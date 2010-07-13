Aselsan dünya devleri arasında

T24- Türk Savunma Sanayinin öncü kuruluşu ASELSAN, dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesinde yükselmeye devam ediyor.



Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından hazırlanan listeye göre dört yıldır ilk 100 savunma sanayi şirketi içinde (Defense News Top 100) yer alan ASELSAN, geçen yıl 93. sırada yer alırken, bu yıl, 7 basamak yükselerek 86. sıraya yükseldi.



İlk 100 arasında Türkiye’den sadece ASELSAN’ın bulunduğu listede, dünyanın en önemli savunma sanayi kuruluşları yer alıyor.



Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayınlanmakta olan ve dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100", gelecek vaat eden savunma sanayi şirketleri olarak da kabul ediliyor.



ASELSAN, JAPON VE ABD ŞİRKETLERİNİ GERİDE BIRAKTI





Bu yılki listede 86. sıraya yükselen ASELSAN, Japon Fujitsu şirketi ile savunma sanayinde faaliyet gösteren çok sayıda ABD firmasını da geride bıraktı.

ASELSAN ayrıca, iki Rus savunma sanayi firması ile Brezilya’nın dünyaca ünlü havacılık şirketi Embraer’i de geçti.

Bu yılki listede birinciliği, Amerikan Lockheed Martin firması alırken, onu İngiliz BAE Systems izledi.

Bu arada, ilk 100 arasında 4 İsrail savunma sanayi firması da yer alıyor.



ASELSAN 1LK 50’DE YER ALMAYI HEDEFLİYOR





Türk ordusunun elektronik cihaz ve sistem alanında en önemli kaynağı olan ASELSAN, yakın gelecekte dünya çapındaki ilk 50 savunma sanayi firmasından biri olmayı hedefliyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASELSAN, Askeri Haberleşme Sistemleri, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistemleri, Seyrüsefer ve Aviyonik Sistemleri, Savunma ve Silah Sistemleri, Komuta-Kontrol-Haberleşme-Bilgisayar-İstihbarat-Keşif ve Gözetleme (C4ISR) Sistemleri, Deniz Savaş Sistemleri, Profesyonel Haberleşme Sistemleri, Akıllı Ulaşım Sistemleri tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, sistem entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanlarında teknoloji merkezi olarak çalışıyor.



SEKTÖRÜNDE AR-GE’YE EN ÇOK PAY AYIRAN KURULUŞ





Kurum, 200 yerli firmaya yan sanayi olarak iş yaptırıyor. ASELSAN’da halen 1900’ü mühendis, 3 bin 550 personel çalışıyor. Her yıl cirosunun yüzde 7’sini Ar-Ge faaliyetlerine tahsis eden ASELSAN’ın Ar-Ge harcamaları, Türkiye’deki tüm savunma sanayi firmalarının araştırmaya ayırdığı payı ikiye katlıyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin teknoloji gereksinimini karşılayan en önemli milli kaynak olan ASELSAN, uluslararası savunma pazarındaki etkinliği ve pazar payını artırmak üzere çalışmalarına devam ediyor. ASELSAN, 36 ülkeye direkt satışın yanı sıra, teknoloji ihraç ederek ortak üretim çalışmaları da yapıyor.