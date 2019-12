ASELSAN devler liginde

Savunma bütçesi şeffaflaşıyor

Türk Savunma Sanayiinin öncü kuruluşu ASELSAN, dünyanın en büyük savunma sanayii kuruluşları listesinde yükselmeye devam ediyor.Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından iki yıldır ilk 100 savunma sanayii şirketi içinde (Defense News Top 100) yer alan ASELSAN, geçen yıl 97. sırada yer alırken, bu yıl 86. sıraya yükseldi.İlk 100 arasında Türkiye'den sadece ASELSAN'ın bulunduğu listede, dünyanın en önemli savunma sanayi kuruluşları yer alıyor.Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayınlanmakta olan ve dünyanın en prestijli savunma sanayii listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100", gelecek vaat eden savunma sanayi şirketleri olarak da kabul ediliyor.Bu yılki listede 86. sıraya yükselen ASELSAN, Japon Fujitsu şirketi ile savunma sanayiinde faaliyet gösteren sekiz ABD firmasını da geride bıraktı. Bu yılki listede birinciliği, Amerikan Lockheed Martin firması alırken,onu yine Amerikan Boeing firması izledi.ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, ASELSAN'ın geldiği düzey ve hedefleri konusunda soruları yanıtladı. Cengiz Ergeneman, "Türk ordusunun elektronik cihaz ve sistem alanında en önemli kaynağı olan ASELSAN, yakın gelecekte dünya çapındaki ilk 50 savunma sanayii firmasından biri olmayı hedeflemektedir" dedi."Türk ordusu en önemli referansımız" diyen Ergeneman, ürünlerinin Türk ordusu tarafından kabul görmesi durumunda yabancı ülkelerin gözlerini kırpmadan o ürünü aldıklarını kaydetti. Genel Müdür Ergeneman, 2007'de 480 milyon dolar satış gerçekleştiren ASELSAN'ın İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan "İlk 500 Özel Sektör Firması" içinde net aktiflerde 14., dönem karında 24. ve üretimden satışlarda 67. olduğunu hatırlattı. Genel Müdür Ergeneman, "ASELSAN, 2007 yılında gerçekleştirdiği 20 milyon dolar ihracat ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin 'En Büyük 1000 İhracatçı Firma' sıralamasında 615. sırada yer aldı. 2008 yılında ASELSAN'ın beklenen ihracat rakamının yaklaşık 62 milyon dolar olduğu göz önüne alındığında, gelecek yıl sıralamada ilk 200 içinde yer almayı bekliyoruz" diye konuştu.Genel Müdür Ergeneman, bu yıl, 550-600 milyon dolarlık bir ciro beklediklerini belirterek, bundan sonra, her yıl, cirolarını en az yüzde 10-15 düzeyinde artırmayı hedeflediklerini vurguladı.İhracat hacmini de artırmayı amaçladıklarını belirten Ergeneman, yıllık ortalama 100-200 milyon dolarlık bir dış satış yapmayı planladıklarını, bu çerçevede de Güney Amerika ve Kuzey Afrika gibi yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini kaydetti. Cengiz Ergeneman, ASELSAN'ın asıl hedefinin ise yıllık 1 milyar dolarlık ciroya ulaşmak olduğunu ve bunu da yüksek teknolojiye yatırım yaparak ve ihracatı artırarak gerçekleştireceklerini belirtti.Ergeneman, dünyanın önde gelen savunma sanayi kuruluşları arasında yer almak için uluslararası pazarlara ve iş birliğine ağırlık vereceklerinisöyledi.ASELSAN'ı daha da büyütmek hedefinde olduklarının altını çizen Ergeneman, yurt dışında uygun buldukları şirketlerle ortaklıklara giderek cirolarını artıracaklarını kaydetti.Kıbrıs Barış Harekatından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) telsiz ihtiyacını karşılamak üzere kurulan ASELSAN, bugün kendi tasarladığı özgün ürünleri ile savunma teknolojilerinde lider kuruluş durumunu koruyor.Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASELSAN, Askeri Haberleşme Sistemleri, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistemleri, Seyrüsefer ve Aviyonik Sistemleri, Savunma ve Silah Sistemleri, Komuta-Kontrol-Haberleşme-Bilgisayar-İstihbarat-Keşif ve Gözetleme (C4ISR) Sistemleri, Deniz Savaş Sistemleri, Profesyonel Haberleşme Sistemleri, Akıllı Ulaşım Sistemleri tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, sistem entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanlarında teknoloji merkezi olarak çalışıyor.Kurum, 160 yerli firmaya yan sanayii olarak iş yaptırıyor. ASELSAN'da halen 1550'si mühendis, 3 bin 200 personel çalışıyor. Her yıl cirosunun yüzde 7'sini Ar-Ge faaliyetlerine tahsis eden ASELSAN'ın Ar-Ge harcamaları, Türkiye'deki tüm savunma sanayii firmalarının araştırmaya ayırdığı payı ikiye katlıyor.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknoloji gereksinimini karşılayan en önemli milli kaynak olan ASELSAN, uluslararası savunma pazarındaki etkinliği ve pazar payını artırmak üzere çalışmalarına devam ediyor. ASELSAN, Hollanda, ABD, Endonezya, Pakistan ve Uruguay'ın da aralarında bulunduğu 33 ülkeye, direkt satışın yanı sıra ürünlerinin teknoloji transferi ile ortak üretim çalışmalarını da içerecek şekilde ihracat gerçekleştiriyor.