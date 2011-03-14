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Dünya

ASAYİŞİ KÖRFEZ ÜLKELERİ SAĞLAYACAK MANAMA (A.A)

14 Mart 2011 13:31

-ASAYİŞİ KÖRFEZ ÜLKELERİ SAĞLAYACAK MANAMA (A.A) - 14.03.2011 - Şiddetli protesto gösterilerine sahne olan Bahreyn'in ülkede asayişi sağlamak için Körfez ülkelerinden yardım istediği bildirildi. El Arabiye televizyonu, Körfez Arap ülkelerine bağlı kuvvetlerin ülkede düzenin sağlamasına yardımcı olacağını duyurdu. Kraliyet Sarayı danışmanlarından eski iletişim bakanı Nebil el Hamer de Twitter'da yaptığı açıklamada, "Körfez İşbirliği Konseyi'nden kuvvetlerin, asayiş ve emniyeti korumak için Bahreyn'e geldiğini" ifade etti. 

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