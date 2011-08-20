-Asayiş olaylarına Ramazan freni İSTANBUL (A.A) - 20.08.2011 - İstanbul'da ramazan ayında asayiş olayları yüzde 19 oranında azaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ağustos ayı itibariyle başlayan ramazan ayında kentte cana ve mala karşı işlenen suçlarda düşüş görüldü. 15-31 Temmuz ile ramazan ayının ilk 2 haftası kıyaslandığında, ''adam öldürme'' suçu yüzde 36, ''adam yaralama'' yüzde 21, ''gasp'' yüzde 34, ''iş yerinden hırsızlık'' yüzde 16, ''evden hırsızlık'' yüzde 15, ''kapkaç'' yüzde 12 oranında düştü. Cana ve mala karşı işlenen suçlar, toplamda yüzde 19 oranında azaldı. Geçen yılın ramazan ayına göre ise ''adam öldürme'' suçu yüzde 18, ''iş yerinden hırsızlık'' yüzde 5, ''otomobil hırsızlığı'' yüzde 8, ''yankesicilik'' yüzde 14 oranında düştü. Bu arada, halkın arasına sivil kıyafetleri ile karışarak suçun işlenmesini engelleyen ve sayıları 1600 olan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri'nin Ramazan Bayramı'nın ardından bu şube bünyesinden ayrılarak Sokak Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğüne dönüştürüleceği, personel sayısının da 3 bine çıkartılacağı belirtildi.