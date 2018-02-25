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Asayiş müdürünün durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, asayiş şube müdürünün şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında, yarım kilo esrar, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi

25 Şubat 2018 19:36

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA\'da, asayiş şube müdürünün şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında, yarım kilo esrar, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.
Olay, dün gece, Fuat Paşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü asayiş şube müdürü, şoförünün kullandığı makam aracıyla kent merkezinde dolaşırken, 03 BP 229 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. T.Ç. yönetimindeki otomobilde yapılan aramada, aracın bagajında yarım kilo esrar ve ruhsatsız olduğu belirtilen tabanca ile av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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