-''ASAYİŞ BERKEMAL''IN KİTABI ÇIKTI ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcülüğü, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevi yapan ve halen Danimarka'da teşkilatının güvenlik müşaviri olarak görevini sürdüren Feyzullah Arslan'ın 3. kitabı çıktı. ''Asayiş Berkemal'' adlı kitapta yaşanmış polisiye olaylar anlatılıyor. ''İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar...'' cümlesinden yola çıkarak kendisinin en büyük hayalinin, ''Bütün insanların huzur, güven ve mutluluğunun öncelikle ülkemizde, sonra da dünya üzerinde örnek teşkil edecek kadar mükemmel bir seviyede olmasıydı'' diyen Arslan, kitabı ''Asayiş Berkemal''in önsözünde, ''Bu hayalimi gerçekleştirebilmek için çocukluğumdan bu yana hep okudum'' diyor. Emniyet Müdürü Arslan, bu çerçevede Polis Koleji ve Polis Akademisi'ni bitirmesinin ardından hem teşkilatında görevini sürdürdü, hem de Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümü'nü, Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. TODAİ ve Gazi Üniversitesi'nde master yapan Arslan, okurken yazmayı da ihmal etmedi. İlk kitabı ''Ehliyet Senin Neyine Dön Şinasi Evine'' adlı tiyatro eseri defalarca sahne alan Arslan, yurt içinden, Almanya'ya, Avustralya'ya kadar yazdığı yazdığı ''Polisin Hatıra Defterinden Yaşanmış olaylar'', ''Gül Güldür, Düşündür, Komik ve Trafikomik Olaylar'' kitabını, ''Yarınlara Geç Kalmadan'' adlı bir tiyatro eseri izledi. Türkiye'nin dört bir yanında görev yaparken yaşadığı olayları, ''Asayiş Berkemal'' de derleyen Arslan'ın Şanlıurfa'da görev yaparken meslek yaşamından bir kesiti şöyle dile getiriyor: ''Yıl 1985 Trafik Şube Müdürüyüm. O zaman sürücü belgelerini biz veriyoruz. Adayların uygulamalı sınavları başarılı geçse de okur-yazarlık veya eğitim nedeniyle yazılı sınavda zorlanıyorlar. Bu yüzden kopya çekenler, yerine başkasını sınava sokanlar olabiliyor. Sonuçları incelerken bir adayın dosyası dikkatimi çekti. Sürücü belgesi verilmeden yanıma getirilmesini istedim. Okur-yazarlığından şüphelendiğim kişi yanıma gelince, masamda bulunan bir evrakı okumasını istedim. Bir kaç dakika bekledim eylem yok. Niçin okumadığını sorunca, 'Bilir misin benim başıma ne geldi, babam öldü, ben okumayı unuttum' karşılığını verdi. Araştırdık. okulu dışarıdan bitirmiş, ancak, okur yazarlığı yok. Ehliyet vermedik. Uzmanlar, kolay kolay unutulmayacakların başına okumayı koyuyor.'' -''TEKMİL VE TEKBİR'' Eserinde meslektaşlarının anılarına da kitabında yer veren Feyzullah Arslan'ın müdürlüğünü de yapan Emekli Emniyet Müdürü Ömer Güneş'ten bir anıyı da şöyle anlatıyor: ''Dönemin Mersin Emniyet Müdürü Ahmet Karakurt, bir gece karakolları geziyor. Karakolun birinde nöbetçi, Emniyet Müdürü'nü görünce donup kalıyor. Ses yok. Müdürümüz, ''Oğlum tekmil, tekmil'' diye bağırmasından korkan memur, ''tekmili'', ''Tekbir'' anlıyor ve başlıyor, ''La ilahe İllallah Muhammeden Resulullah'' diye bağırmaya.'' -''MANTIKLI BULDU, KATILDI BEN'' Kitapta yeralan polisiye olaylar güldürse de bazıları derin derin düşündürüyor. PKK terör örgütünün genel yapısının cahillik ve korku üzerine kurulduğunu gösteren anılardan birinde şu satırlara yer veriliyor: ''Yakalanan bir PKK'lıya sorgucu soruyor, ''Niçin örgüte katıldın?'' Örgütçü, ''Dağdan bir grup geldi. 'Bize katılmazsan ananı, babanı öldürürüz' dediler. Ben katılmadım onlar dediklerini yaptı. Sonra yine geldiler, 'Bu sefer karını çocuklarını tararız' dediler, ben yine katılmadım, onlar söylediklerini yaptılar. En son geldiklerinde, 'Seni yok ederiz' dediler. Mantıklı buldu, katıldı ben.'' Elazığ, Kocaeli, Antalya il emniyet müdürlüğü yapan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı yaparken teşkilatının ''Sözcüsü'' olarak haftalık basın toplantıları düzenleyen Feyzullah Arslan, kitabında yaşanan bazı olayları aktarırken, her olaydan çıkarılması gereken sonuçları da vererek adeta meslektaşlarına ''kıssadan hisse'' sunuyor. Emniyet Müdürü Arslan okuyucusu ile kitabın sonunda şöyle vedalaşıyor: ''İnanıyorum ki ortak akıl ve ortak güçten başarı doğar. Bilgi ve sevgi paylaştıkça çoğalır, dert ve hüzün paylaştıkça azalır. ''Hayattan gerçek kesitlerin sergilendiği kimi zaman içinizi burkacak belki de sinirlendirecek hikayelerin de yeraldığı bu kitabımda, asılan suratları tebessüm ettirmek için çeşitli kaynaklardan alıntı yapılmış fıkra, resim ve komik olaylara da yer vermeye çalıştım. Ayrıca vatandaşlarımızı çeşitli konularda bilgilendiren, tavsiye niteliğindeki hususları da bu kitabımda bulmanız mümkün olacaktır. Yine yaşanmış bu tecrübelerin özellikle mesleğe yeni başlayacak olan polis adaylarına ve halen görev yapmakta olan meslektaşlarıma birçok konuda ışık tutacağını, ayrıca polisimize yaşadığını yazma ve okuma alışkanlığı kazandıracağını ümit ediyorum. Sözün özü polise, sempatikliğine ve başarısına katkı sağlayacağını düşünüyorum.'' Arslan, meslektaşlarının, '4 fakülte bitirmesi ve 2 lisansüstü eğitimi yaptığı sırada polislik yapmaya nasıl zaman bulduğuna'' ilişkin sorusuna ise ''Polisliği sadece meslek olarak yapmadım. Yaşamaya çalıştım. Çok sevdiğim için de hem yazıp, hem okudum, hem de işimi yaptım'' karşılığını veriyor.