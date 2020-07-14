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Asansöre binen Covid-19 hastası, 71 kişiye virüs bulaştırdı

14 Temmuz 2020 17:16

Çin’de asansöre binen Covid-19 hastası bir kişi, 71 kişiye virüs bulaştırdı.

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