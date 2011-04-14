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ASANSÖRDE SIKIŞAN POLİS ÖLDÜ DİYARBAKIR (A.A)

14 Nisan 2011 17:49

-ASANSÖRDE SIKIŞAN POLİS ÖLDÜ DİYARBAKIR (A.A) - 14.04.2011 - Diyarbakır'da bozulan asansörden çıkmak isterken, kabinle zemin arasında sıkışan polis memuru hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde oturan ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Mete, oturduğu binanın asansörüne 2 çocuk ile birlikte bindi. Kabini, kapı kapanmadan hareket eden asansör binanın 2 katında durdu. Çocukların korkup paniğe kapılması üzerine polis memuru Mete, önce 2 çocuğu ara boşluktan asansörden çıkarmayı başardı. Daha sonra boşluktan faydalanarak asansörden çıkmaya çalışan Mete, kabinin aniden hareket etmesi üzerine sıkışarak ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören Mete, çabalara rağmen kurtarılamadı. Mete'nin cenazesi, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi.

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