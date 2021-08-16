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Asansörde kızını darp eden baba gözaltına alındı

16 Ağustos 2021 13:48

İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'de attığı tokatla 12 yaşındaki kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriyeli M.A. gözaltına alındı.

Kızına şiddet uygulayan baba polis merkezine götürüldü.

Asansördeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babanın kızına tokat attığı, darbenin şiddetiyle kızın başının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görülüyor. Olayla ile ilgili M.A. adlı kişi hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yaşındaki çocuğun akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.

 

 

İstanbulEsenyurtasansördarpgözaltı
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