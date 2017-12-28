Asansörcüyü öldüresiye döverek parasını gasbedenler, çalışanları çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, bir asansör firmasının bürosuna başlarında kaskla girerek işyeri sahibi Bekir Gümüş\'ün (52) ellerini kelepçeleyip, demir çubukla öldüresiye döven, kasadaki 30 bin lirayı da gasbeden kasklı 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan G.\'nin (30) olayın meydana geldiği iş yerinde ön muhasebeci olarak çalıştığı, diğer şüpheli Mustafa Ü.\'nün (25) de daha önce aynı yerde bir süre işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Geçen 23 Aralık\'ta, Hacıkaplanlar Mahallesi, Barış Caddesi\'ndeki asansör montaj, bakım, arıza, revizyon hizmeti veren firmaya, kapanış saatine yakın gelen ve başında motosiklet kaskı bulunan 2 kişi, önce şalteri kapatarak iş yerinin elektriklerini kesti. Saldırganlar ardından da firmanın sahibi Bekir Gümüş\'ü, ağzını kapatıp, ellerini kelepçeleyerek arka taraftaki mutfak bölümüne götürüp, demir çubukla öldüresiye dövdü. Gümüş\'ün cüzdanı ile cep telefonunu ve kasadaki 30 bin lirayı alan gaspçılar, güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu cihazı da söküp yanlarında götürdü. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Bekir Gümüş, güçlükle iş yerinin kapısına kadar gelerek, komşularından yardım istedi. Çağrılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Gümüş, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iş yerinde parmak izi incelemesi yapıp, çevredeki mobese ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çevredekilerin de bilgisine başvuran polis, olayın şüphelisi olarak Hasan G. ve Mustafa Ü.\'yü, dün yakaladı. Şüphelilerden Hasan G.\'nin olayın meydana geldiği asansör firmasının ön muhasebe elemanı olduğu, Mustafa Ü.\'nün de daha önce aynı firmada işçi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Polisteki, işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Asansör firmasının ortaklarından Serkan Demirtaş, olayın şüphelilerini öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtip, \"Ortağım Bekir\'in tedavisi halen sürüyor. Ellerini kelepçeledikten sonra arka bölüme götürüp, öldüresiye dövmüşler. Ortağım da canının kurtarabilmek için kasanın anahtarını vermek zorunda kalmış. Bunu yapanlar cezasını çeksinler. Yapanların çalışanlarımız olduğunu öğrenince çok şaşırdık\" dedi.

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