T24 LogoT24 Logo
Gündem

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te, akşam saatlerinde annesi ile birlikte bindiği asansörün kapısına eli sıkışan 4 yaşındaki Suriyeli Fecir Halluf'un iki parmağı koptu

19 Nisan 2018 02:53

İSTANBUL,(DHA)-PENDİK\'te, akşam saatlerinde annesi ile birlikte bindiği asansörün kapısına eli sıkışan 4 yaşındaki Suriyeli Fecir Halluf\'un iki parmağı koptu.
Olay, Kaynarca Fevzi Çakmak Mahallesi\'inde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Suriyeli 4 yaşındaki Fecir Halluf, annesi Noval Halluf ile birlikte, binanın 6\'ıncı katındaki evlerine çıkma için asansöre bindi. Asansör yukarı doğru çıkarken bozuk olduğu belirtilen asansörün iç kapısı bir anda kapanarak küçük kızın elini kaptı. Asansör 6\'ıncı katta dururken annesinin yakınlarına haber verdi. Bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kapı açılarak küçük kızın eli kurtarıldı. İki parmağı kopan küçük kız, ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Küçük kızın, hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suriyeli Fecir HallufOlay Kaynarca FevziMahallesiSuriyeliFecir HallufNoval HallufAsansörBildirilmesiMarmara EğitimAraştırma HastanesiKüçükPolisFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24