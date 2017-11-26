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Asansör faciasında ölen Muhammed bebek, son yolculuğuna uğurlandı

   İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta önceki gün bir sitenin asansör boşluğuna düşerek ölen 9 aylık Muhammed bebek son yolculuğuna uğurlandı

26 Kasım 2017 18:01

 

 İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT\'ta önceki gün bir sitenin asansör boşluğuna düşerek ölen 9 aylık Muhammed bebek son yolculuğuna uğurlandı.

Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi işlemleri tamamlanan Muhammed bebeğin cenazesi ailesine teslim edildi. Muhammed Şayahmetova için bugün öğle vakti Başakşehir Hz. Hüseyin Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Muhammed\'in ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze namazı sırasında çok sayıda küçük çocuk en ön sırada saf tuttu. Namazın ardından da çocuklar, Muhammed için dua etti. Tabut omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Tabut küçük olduğundan dolayı, düşme riskine karşı cenaze aracının arkasına konulmadı; arka koltukta mezarlığa götürüldü. 

Muhammed bebek Esenyurt\'taki Gülbahçe Mezarlığı\'na defnedildi. 

(FOTOĞRAF)

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