Asansör faciası davasında karar

Ümit TÜRK - Özden ATİK İstanbul (DHA)- MECİDİYEKÖY\'deki 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası davasında 9 sanık, \"Taksirle ölüme sebebiyet vermek\" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 9 sanık sanık hakkında verdiği bu cezayı, \"Sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve tali kusurlu olmaları\" gerekçesiyle 60 bin 800\'er TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

Mecidiyeköy\'de 10 kişinin öldüğü asansör faciasına ilişkin 25 tutuksuz sanığın yargılandığı dava 4 yıl sonra karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan karar duruşmasına asansör faciasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hıdır Ali Genç\'in babası Mustafa Genç ile yine kazada ölen İsmail Sarıtaş\'ın kardeşi Ferit Sarıtaş katıldı. Duruşmada 5 tutuksuz sanık hazır bulunurken, diğer sanıkları ise avukatları temsil etti.

ÖLEN İŞÇİNİN BABASI: BU KAZA DEĞİL, CİNAYETTTİR

İlk olarak söz alan müşteki avukatı Yıldız İmrek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan Mustafa Genç, \"Orada ben de çalıştım. İnsanca önlem alınmadığını herkes biliyor. Bu kaza değil, cinayetttir\" diyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Ferit Sarıtaş da, şikayetçi olduğunu söyledi.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI, 60 BİN 800 TL\'YE ÇEVRİLDİ

Daha sonra sanıklar söz alarak beraat talebinde bulundu. Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, asansör bakım ve tamir işlerinden sorumlu şirket çalışanları Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç ve Adem Akyıldız ile inşaat firması bünyesinde çalışan Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz ile iş güvenliği firması çalışanları Ahmet Sait Demir ve Mert Çanakçı\'nın üzerilerine atılı, \"Taksirle ölüme sebebiyet\" vermek suçundan, önce 10 yıl hapis cezasına hükmetti. Daha sonra sanıkların sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki davranışları dikkate alınarak cezanın 8 yıl 4 aya indirilmesine karar verdi. Mahkeme, bu 8 yıl 4 ay hapis cezasını ise, \"Sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve tali kusurlu olmaları\" gerekçesiyle günlüğü 20 TL\'den 60\'ar bin 800\'er TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti. Mahkeme sanıkların meslek ve sanatın gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla suç işledikleri gerekçesiyle 3 ay süreyle meslekten yasaklanmalarını da hükmetti. Mahkeme, olayda kusurlarının bulunmaması nedeniyle 16 sanığın beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Şişli\'de 6 Eylül 2014\'te, eski Ali Sami Yen Stadı arazisindeki inşaatta malzeme ve işçi taşıyan asansörün 32. kattan zemine düşmesi sonucu, Murat Usta, Tahir Kara, Vahdet Biçer, Hıdır Ali Genç, Menderes Meşe, Ferdi Kara, İsmail Sarıtaş, Bilal Bal, Cengiz Tatoğlu ve Cengiz Bilgi isimli 10 işçi hayatını kaybetmiş, olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 25 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erdal Bağcı tarafından hazırlanan iddianamede, \"Taksirle ölüme sebebiyet vermek\" suçundan 2,5 yıldan 22,5\'ar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

