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Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, düştüğü asansör boşluğunda mahsur kalan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı

31 Ocak 2018 17:05

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, düştüğü asansör boşluğunda mahsur kalan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.
Yedieylül Mahallesi Cengiz Topel Sokak\'taki 4 katlı bir inşaatın asansör boşluğuna düşüp, mahsur kalan köpeği fark eden inşaat işçileri, itfaiyeden yardım istedi. Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği görevlileri, 2 metre derinlikteki asansör boşluğundan, köpeği kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, doğal ortamına salındı.
İnşaat İşçisi Musa Aydın, \"Sabah işe geldik, köpeğin sesini duyduk. Ancak biz onu bahçede sanıyorduk. Arkadaş asansör boşluğuna inince köpeği fark etti. Biz kurtaralım dedik, ama köpek aşırı havlıyordu. Bunun üzerine itfaiye haber verdik\" diye konuştu.

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