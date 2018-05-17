Asansör boşluğuna düşen kedi, duvar kırılarak kurtarıldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, 3\'üncü kattan asansör boşluğuna düşen kediyi, itfaiye ekipleri duvarı kırarak kurtardı.
Merkez Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi Papatya Sokak\'taki Kaya Apartmanın 3\'üncü katına çıkan kedi, kapısı açık olan asansörden boşluğa düştü. Kediyi kurtaramayan apartman sakinleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, zemin kattan asansör boşluğuna açılan duvarı kırarak kediyi kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen kedi, sokağa bırakıldı.
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