Asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi ağır yaralandı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki bir inşaatın 1\'inci katından asansör boşluğuna düşen bekçi Osman Kandemir (53) ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Yeşil Mahalle\'de inşası süren 9 katlı binada meydana geldi. İnşaatta bekçi olan Osman Kandemir, 1\'inci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Kandemir\'in sesini duyanlar, inşata girdiklerinde yaralandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kandemir\'i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kandemir\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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