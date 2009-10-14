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Dünya

Asala'dan Ermenilere çağrı

Asala, imzalanan protokollerin ardından Ermeni halkının üçüncü mücadele döneminin başladığını duyurdu.

14 Ekim 2009 03:00

Ermeni terör örgütü Asala, Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollerin ardından Ermeni halkının üçüncü mücadele döneminin başladığını duyurdu.

1973 ile 1985 yılları arasında 47 Türk diplomatın öldürülmesinden sorumlu tutulan Asala yayımladığı bildiride, Ermenistan’ın yönetim şeklinin değişmesi gerektiğini vurguladı.

Asala, Ermenistan’ın bugünkü durumunu modern kölelik olarak nitelerken ülkenin Avrupa temelli demokrasiden bağımsız bir devlet yapısına kavuşması gerektiğini söyledi.

Asala bildirisinde, “Ermeni halkı topyekun savunma mekanizmasını gözden geçirmelidir” denildi.

Örgüt Türkiye ile yapılan protokollerin Ermeni halkı açısından olumsuz yönlerinin daha çok olduğunu iddia etti.

Bildiride, “Ermeni halkı için üçüncü mücadele döneminin başladığını resmen duyurabiliriz” denildi.

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