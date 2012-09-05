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Dünya

ASALA: PKK'ya destek ve direktif veriyoruz

Azerbaycan'ın Macaristan;daki Budapeşte Büyükelçiliği'ne ASALA tarafından Türkçe kaleme alınmış bir tehdit mektubu gönderildi.

05 Eylül 2012 15:33

 

ASALA tarafından Azerbaycan;ın Macaristan Büyükelçiliği'ne gönderilen mektupta, "PKK'nın silahlı hareketine destek ve direktif veriyoruz" ifadesine yer verdiği iddia edildi.
 
Ermeni örgütü ASALA’nın, PKK ile ortak hareket ettiği iddia edildi. Azerbaycan'ın Macaristan;daki Budapeşte Büyükelçiliği'ne ASALA tarafından Türkçe kaleme alınmış bir tehdit mektubu gönderildi. Macaristan'dan ülkesine iade edilen Azerbaycanlı subay Ramil Seferov'ın affedilmesine tepki olarak yazılan mektupta, Azerbaycan diplomatları, yurtdışındaki Azerbaycanlı öğrenciler, iş adamları ve diaspora örgütleri hedef olarak gösterildi. 
 
Ölüm tehditlerinin yer aldığı mektupta, "PKK'nın silahlı hareketine destek ve direktif vererek Türklerden intikamın fazlasıyla alındığı" ifadesine yer verildi.

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