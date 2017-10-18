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"Aşağılık katil indirimlerle 2-3 yıl yatıp çıkacak, peki ya Helin?"

"Biz bu davanın nasıl sonuçlanacağını düşünüyoruz?"

18 Ekim 2017 06:58

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, İstanbul Pendik'te 21 yaşındaki Mustafa Yetgin tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen 17 yaşındaki liseli Helin Palandöken cinayeti hakkında yazdı. Arman, Helin'i vuran kişinin mahkemede indirim alarak 2-3 sonra tahliye olacağını belirterek  "21 yaşındaki aşağılık katil, duruşma günü takım elbise giyecek, kravat takacak, mazlumu oynayacak, başını yana eğip, “Pişmanım hâkim bey”diyecek “Tahrik altında ben bu cinayeti işledim. Çok seviyordum, ona âşıktım!” diyecek... İndirimleri toplayıp gidecek. İki-üç yıl yatıp çıkacak, bir eski katil olarak hayatına devam edecek, belki evlenip çoluk çocuğa karışacak. Peki ya Helin?..." diye tepki gösterdi.

Ayşe Arman'ın "İşte budur... İki küçük kız çocuğunu istismar eden öğretmene 25 yıl hapis!" başlığıyla yayımlanan (18 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Ayşe Arman'ın 

Kadınların kanı yerde kalmasın istiyoruz

AH Helin...

Eminim sizin de içiniz acımıştır.

Babasının gözyaşlarına boğulmuş haline siz de üzülmüşsünüzdür.

Gencecik bir kız artık yok. Yaşamıyor.

Erkek şiddetine maruz kaldı ve öldü.

Helin Palandöken’in hunharca katledilmesinden söz ediyorum.

Dünya güzeli bir kızımızı daha kaybettik.

Allah kahretsin ki, zorba bir eski sevgili gitti vurdu onu.

Biz bu davanın nasıl sonuçlanacağını düşünüyoruz?

21 yaşındaki aşağılık katil, duruşma günü takım elbise giyecek, kravat takacak, mazlumu oynayacak, başını yana eğip, “Pişmanım hâkim bey”diyecek “Tahrik altında ben bu cinayeti işledim. Çok seviyordum, ona âşıktım!” diyecek...

İndirimleri toplayıp gidecek.

İki-üç yıl yatıp çıkacak, bir eski katil olarak hayatına devam edecek, belki evlenip çoluk çocuğa karışacak.

Peki ya Helin?...

Helin ne olacak?

Öldüğüyle mi kalacak?

Artık böyle bir son istemiyoruz.

Bu tablo değişsin istiyoruz.

Hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz, kadınların kanı yerde kalmasın istiyoruz!!!

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