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Dünya
Deutsche Welle

'Aşağılayıcı bir kadın resmi oluşuyor'

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, ülkede kadınların burka giymelerinin yasaklanmasını talep etti.

01 Aralık 2014 15:54


CDU'lu Klöckner Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, ülkede burka giyilmesinin yasaklanmasını talep ederek, kadınları tümüyle örten bu kıyafetin, dini çeşitlilikle ilgisi olmadığını aksine "aşağılayıcı bir kadın resmi" oluşturduğunu kaydetti.

Rheinland Pfalz Eyaleti milletvekili Klöckner, kadın ve erkeğin anayasada eşit değerde olduğunu belirterek, modern ve açık bir toplumda, bireylerin birbirlerinin yüzlerine açıkça bakabilmesi gerektiğini ifade etti. Klöckner bu sebeple, bedeni tamamen kapatan burkanın yasaklanmasından yana olduğunu kaydetti.

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Simone Peter ise burka yasağına karşı çıktı. Peter, her ne kadar Almanya'da kadınların örtülü olmadı modern bir kadın imajı olsa da, diğer yandan kadınların burka giyip giymeyeceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini belirtti. Peter, ülkedeki dini çeşitliliğe atıfta bulunarak, diyalog ve anlayışın hâkim olması gerektiğini savundu.

Hristiyan Birlik Partileri'nden (CDU/CSU) geçmişte de burka yasağına yönelik talepler gelmişti. Taleplere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin geçen yaz Fransa'daki burka yasağına onay vermesi sebep olmuştu. Almanya'da da bazı eyaletlerde, kamu kuruluşlarında özellikle de okul ve anaokullarında burka giyilmesi yasaklandı.

Sadece gözleri açıkta bırakan burkanın, Fransa, Belçika ve İsviçre'de kamuya açık alanlarda giyilmesi yasak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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