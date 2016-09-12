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Dünya
Deutsche Welle

Aşağı Saksonya'da partiler oy kaybetti

Aşağı Soksonya mahalli idareler seçimlerinde en fazla oyu Hristiyan Demokrat Birlik ve Sosyal Demokrat partileri topladı.

12 Eylül 2016 15:09


Pazar günü Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) oy kaybetmesine rağmen birinci parti oldu. CDU 2011 yılındaki seçimlere kıyasla üç puan kaybederek oyların yüzde 34,4'ünü aldı. Oyları gerileyen Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 31,2'lik oranıyla ikinci parti olurken, Yeşiller yüzde 10,9, Almanya için Alternatif partisi ise yüzde 7,8 oranında oy aldı.

6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Aşağı Saksonya'da 2 bin belediye meclisi üyesi ile belediye başkanları ve kaymakamlar seçildi. Belediye seçimleriyle ilçe ve köylerde seçime katılma oranı bir önceki seçimlere göre artarak yüzde 55'in üzerine çıktı.

Seçim kampanyasında mülteci politikası üzerinden oy toplamaya çalışan sağ popülist Almanya için Alternatif partisi yüzde 10'luk oy oranı hedefini tutturamadı. 18 Eylül Pazar günü Berlin'de eyalet parlamentosu seçimleri yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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