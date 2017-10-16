Aşağı Saksonya eyaletinde zafer Sosyal Demokratların

24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde tarihinin en kötü oyunu alan Sosyal Demokratlar, Aşağı Saksonya eyaletinde seçimlerin galibi oldu. ARD televizyon kanalında yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokratlar oyların yüzde 37,7'sini aldı.

Başbakan Stephan Weil'in liste başı adayı olduğu Sosyal Demokratlar, eyalette 1998'ten beri ilk kez birinci parti oldu.

2013 yılındaki eyalet seçimlerinde yüzde 32,6 oy alan Sosyal Demokratlar, erken seçimlerde oylarını yüzde 5 civarında artırdı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz, sonuçlardan memnun olduğunu dile getirdi. Schulz, Aşağı Saksonya Başbakanı Weil'i kutlayarak, "Bu Aşağı Saksonya SPD Teşkilatı için büyük bir zafer, Stephan Weil için büyük başarı" dedi.

Schulz, bu sonuçları partisinin içinde bulunduğu zor durumda "cesaret verici" olarak nitelendirdi.

Sosyal Demokrat Parti 2017 yılı içinde yapılan bütün eyalet seçimlerinde oy kaybına uğramış, 24 Eylül'deki genel seçimlerde de yüzde 20,5 ile tarihindeki en kötü sonucu almıştı.

Hristiyan Demokratlar ikinci sırada

İlk sonuçlara göre oyların yüzde 33,7'sini alan muhafazakar çizgideki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise ikinci sırada yer aldı.

Bu sonuç, Bernd Althusmann'ın liste başı adayı olduğu Hristiyan Demokratlar için 1959'dan beri en düşük oy oranı oldu. Hristiyan Demokratların bir önceki seçimlere göre oylarında yüzde 2,3 oranında düşüş kaydedildi.

Yeşiller ve FPD oy kaybetti

Aşağı Saksonya'daki seçimlerde bir önceki eyalet seçimlerine göre oy kaybeden bir diğer parti Yeşiller oldu. Sandık çıkış anketlerine göre oyların yüzde 8,8'ini alan Yeşiller, seçimlerden üçüncü olarak çıktı. 2013'teki seçimlerde Yeşillerin oyları yüzde 13,7 idi.

Yeşilleri yüzde 7,2 ile liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) oldu. Hür Demokratlar da 2013'e göre yüzde 2,7 civarında oy kaybetti.

Sağ popülistler ilk kez parlamentoda

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oyları yüzde 6 olarak belirlendi. Sağ popülistler eyalette ilk kez parlamentoya girmiş oldu.

Böylelikle Almanya için Alternatif'in temsil edildiği eyalet parlamentosu sayısı 14'e yükseldi. Sağ popülist parti 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde de oyların yüzde 12,6'sını almıştı.

Sol Parti parlamentoya giremedi

Oyların yüzde 4,6'sını Sol Parti ise yüzde 5 seçim barajını aşamayarak, eyalet parlamentosuna giremedi. Parti Genel Başkanı Bernd Riexenger, bu sonuç karşısında "elbette hayal kırıklığına uğradıklarını" söyledi.

Koalisyon seçenekleri

ARD televizyon kanalında yayınlanan sandık çıkış anket sonuçlarına göre Sosyal Demokratlar 55, Hristiyan Demokratlar 49, Yeşiller 13, Hür Demokratlar 10 ve Almanya için Alternatif 8 sandalye kazandı. Aşağı Saksonya parlamentosunda 135 sandalye bulunuyor.

Bu seçim sonuçlarının ardından eyalette Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller koalisyonunun kıl payı çoğunluğu sağlayarak göreve devam etmesi mümkün görünüyor. Buna göre, iki partinin toplam sandalye sayısı 68 ediyor.

Seçenekler arasında Büyük Koalisyon olarak adlandırılan Sosyal Demokrat Parti-Hristiyan Demokrat Birlik koalisyonu bulunuyor. Hristiyan Demokrat Birlik Genel Sekreteri Peter Tauber, "SPD'nin seçmenden açık bir şekilde hükümeti görevi aldığını" belirterek, CDU'nun da bu sorumluluğu paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bu sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti-Hür Demokrat Parti- Yeşiller veya Hristiyan Demokrat Birlik-Yeşiller-Hür Demokrat Parti koalisyonu da mümkün görünüyor.

Ancak Hür Demokrat Parti liste başı adayı Stefan Birkner, Sosyal Demokratlar ve Yeşillerle koalisyona kesinlikle karşı olduklarını açıkladı.

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir ise Hür Demokratlardan gelen bu açıklamaya tepki göstererek, "Kanımca demokratik partiler, sağ popülistlerin aldıkları sonuçları dikkate alarak, birbirleriyle diyaloğa açık olmalı ve hatta koalisyon yapabilmeli" şeklinde konuştu.

Federal düzeydeki etkisi

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümet kurmak için ilk görüşmelerin Hristiyan Birlik (CDU/CSU), Hür Demokratlar ve Yeşiller arasında bu Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Genel Sekreteri Tauber, Aşağı Saksonya görüşmelerinin federal düzeydeki görüşmeleri etkilemeyeceğine işaret etti. Tauber, görüşmelerin "bu hafta içinde eyalet seçim sonuçlarından bağımsız olarak başlayacağını" söyledi.

Federal seçimlerde Yeşiller partisinin liste başı adayı olan Katrin Göring-Eckart da bu seçim sonuçlarının federal düzeyde Jamaika koalisyonunu frenlemeyeceğini belirtti.

Erken seçimler şart olmuştu

Aşağı Saksonya eyaletinde seçimlerin ocak ayında yapılması öngörülüyordu. Ancak Yeşiller partili milletvekili Elke Twesten'ın geçen ağustos ayında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine geçmesi üzerine Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller koalisyon parlamentodaki çoğunluğu kaybetti. Bunun üzerine eyalette erken seçimlerin yapılması zorunlu oldu.

Eyaletteki seçimlerde 15 partiden 210 adayın yanı sıra 10 bağımsız aday yarıştı.

ARD televizyon kanalı, seçimlere katılımın yüzde 63 olduğunu duyurdu.

dpa/JD/ÖA

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