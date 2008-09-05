23 Kasım 1982’de Jamaika’da doğan Asafa Powell’ın atletizme başlamasında en önemli etkiyi, 1999 Dünya Şampiyonası’nda yarı final koşan büyük ağabeyi, Donovan yaptı. Ağabeyinin izinden giden Asafa ondan çok daha büyük başarılara imza attı.





Jamaikalı atlet başlangıçta türlü şanssızlıklar yaşadı. 2003 Dünya Şampiyonası’nda yanlış start nedeniyle diskalifiye edilen Powell’ın 2004 Atina’daki dereceleri de pek iyi değildi. 100 metrede o yıl dokuz kez 10 saniyenin altında koşmuş olmasına rağmen, Olimpiyatlar’da ancak beşinci olabildi. 200 metrede ise finallere kalamadı.



Olimpiyatlar’da yaşadığı hayalkırıklığı sonrasında Asafa Powell’dan art arda büyük başarılar gelmeye başladı. 14 Haziran 2005’te Atina’da 100 metreyi 9.77 ile koşan Powell dünya rekorunun yeni sahibiydi. Bu rekoru daha sonra 11 Haziran ve 18 Ağustos 2006’da iki kez egale etti. 2006’da yakaladığı bir başka etkileyici başarı da Golden League’de büyük ödüle ulaşmasıydı. 100 metrede, düzenlenen altı yarışın tamamını kazanan Asafa Powell 250 bin dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu. Tüm bu başarıları sonrasında 2006’da Yılın Erkek Atleti Ödülü’nü kazandı.



2007 yılında İtalya’nın Rieti şehrinde, kendine ait olan dünya rekorunu 9.74’e taşımayı başardı. Bu rekor ancak 31 Mayıs 2008’de rakibi Usain Bolt tarafından kırılabilecekti.



ATLETİZM TARİHİNDE ÖNEMLİ YERİ VAR



Olimpiyatlar öncesinde özellikle 100 metrede iddialı olan ve vatandaşı Usain Bolt ile olan rekabeti heyecanla beklenen Powell finalde hayalkırıklığı yaşattı ve ancak beşinci olabildi. Ancak 100 metre finalinde geçildiği vatandaşı ile birlikte yarıştığı 4x100 bayrak yarışında Jamaika Takımı dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.



100 metrede Haziran 2005 ve Mayıs 2008 arasında dünya rekorunu elinde tutan Asafa Powell’ın bir başka önemli özelliği de toplam 43 kez 10 saniyenin altında koşması... Atletizm tarihinde sadece Maurice Green 52 kezle Powell’ın bu başarısını geçebildi.



