‘Asabiyetimin sebebi kan grubum’

T24- Japonya'da sert tavırları nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalan Yeniden Yapılandırma Bakanı, kendisini ilginç bir biçimde savundu.



Japonya’nın Yeniden Yapılandırma Bakanı Ryu Mat-Sumoto afet bölgesine ziyareti sırasında, salona kendisinden geç gelen Miyagi'nin Belediye Başkanına yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

“Benden sonra geldiniz. Birini davet ettiğiniz zaman onları karşılamak için odada önce siz olmalısınız. Duyuyor musunuz beni? Saygıyı biliyor olmalısınız. Doğru davranın” diyen bakanın bu sözleri görevinden istifa etmesine neden olmuştu..

Ancak eski bakan yine gündemde. Nedeni de tepki çeken kibirli ve küstah tavrına gösterdiği gerekçe.

Başka bir belediye başkanını, yardımda bulunmamakla tehdit eden, gazetecileri de bunları haberleştirmemeleri için uyaran eski bakan tüm bu olanlardan kan grubunu sorumlu tuttu..





‘Yaratıcı, güçlü ve fevri'





Ryu Mat-Sumoto, kendisi gibi ‘B’ kan grubundan olanların yaratıcı ve güçlü olduğunu ancak aynı zamanda fevri davranabildiklerini savundu.

Mat-Sumoto'nun bu açıklaması halkı ikna etmezken, gazeteciler, şimdi başbakan ve diğer bakanların kan gruplarını ve özelliklerini belirlemek için kolları sıvadı.

Asya'daki bazı ülkelerde, kan gruplarının insanların kişiliğini ve karakterini belirlediğine inanılıyor.