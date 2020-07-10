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Spor

AS Roma, Vedat Muriqi'yi istiyor

10 Temmuz 2020 22:53

Avrupa devlerini peşinden koşturan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Tottenham, Lazio ve Napoli'nin ardından Roma da transfer listesine aldı.

Edin Dzeko'nun Juventus'a transfer olması ihtimali nedeniyle Muriqi'yi listesine alan İtalyan devinin bu transferde ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.

Daha önce bir başka Çizme ekibi Lazio'nun Muriqi için 8 milyon Euro teklif ettiği, ancak sarı-lacivertlilerinin bu teklife sıcak bakmadığı ve 10 milyon Euro altındaki rakamları kabul etmeyeceği iddia edilmişti.

17 gol, 6 asistle oynadı

Vedat Muriqi, bu sezon Fenerbahçe'de 34 maça çıktı ve 17 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

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